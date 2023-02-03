Какую информацию можно получать в уведомлениях?

Уведомления делятся на две большие группы: операции и рассылки. В каждой категории вы можете выбрать только нужные вам темы. Например, узнавать о поступлениях в рублях или валюте и сроках уплаты налогов, получать приглашения на события для предпринимателей и опросы о качестве нашей работы.





Уведомления об операциях по счёту:

— Входящие в рублях. Все поступления на счёт: по реквизитам, с эквайринга, по номеру телефона.

— Исходящие в рублях. Исходящие платежи по реквизитам, переводы по номеру телефона или карты, покупки по QR-коду и автоплатежи.

— Операции и лимиты по картам. Покупки по бизнес-карте, отмена транзакций и изменение лимитов.

— Поступления QR СБП. Приём оплаты и возвраты по QR-коду СБП.

— Валютные операции. Платежи в иностранной валюте и операции в рублях с нерезидентами, обмен валюты и валютный контроль.

— Налоги и отчёты. Уведомления о важных налоговых сроках из Онлайн-бухгалтерии, Кадров и Отчётности.

— Разное о счёте. Всё, что не попадает в остальные категории, но подобрано специально для вашего счёта.





Остальные рассылки:

— Аналитика. Рассылки с финансовыми результатами вашего бизнеса за месяц и год.

— Госзакупки. Всё, что связано с банковскими гарантиями, тендерами и обслуживанием спецсчёта.

— Займы и кредиты. Предложения по кредитам, овердрафтам, факторингу, инвестиционным продуктам.

— Обратная связь. Опросы и приглашения на интервью, чтобы сделать Точка Банк лучше.

— События. Наши спецпроекты и новости.

— Бонусы. Всё о кешбэке и бонусах от нас и партнёров.

— Бизнес-карты. Нефинансовые уведомления для держателей карт.

— Эквайринг. Всё о возможностях приёма платежей от покупателей в интернете или офлайн.

— Полезное. Рассылки с важной информацией, которая может пригодиться вашему бизнесу.