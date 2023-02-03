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Не приходят сообщения от Точка Банк, что делать?

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Если вы всё настроили, а сообщения и письма не приходят, попробуйте подключиться к другой сети, перезагрузить устройство или очистить его память.

В почте проверьте папку «Спам». Если письмо оказалось там, отметьте, что это не спам — и рассылки Точка Банка будут только во входящих. Ещё в почтовом ящике может закончиться память, из-за этого письма тоже не доходят. Чтобы освободить место, очистите «Корзину» и папку «Спам». 

Смс тоже могут попасть в «Спам». Загляните в настройки своего телефона, если сообщений от нас нет. Можно попробовать отключить спам-фильтры или обратиться к сотовому оператору.

Если ничего не помогло — пишите нам в чат, разберёмся вместе.

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Не приходят сообщения от Точка Банк, что делать — FAQ Точка Банк