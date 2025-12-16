Онлайн‑калькулятор быстро рассчитает НПД —
налог на профессиональный доход
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ФНС снимет налогоплательщика с НПД до следующего года, если тот получит больше 2 400 000 ₽ в год
У самозанятых не засчитывается страховой стаж — он напрямую влияет на размер пенсии
Налог на профессиональный доход платят те, кто:
Зарплата, продажа недвижимости и другие доходы не облагаются НПД
3% с налоговым вычетом, 4% — без него
4% с налоговым вычетом, 6% — без него
После регистрации самозанятые получают единоразовый вычет, который снижает ставку
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Калькулятор подойдёт самозанятым, которые хотят рассчитать свой налог с полученного дохода
Для расчёта нужно указать сумму вашего дохода от юрлиц, ИП и физлиц. После этого калькулятор автоматически рассчитает налог. Если у вас остался налоговый вычет, его тоже нужно указать — он уменьшает сумму налога на 1%.
НПД можно рассчитать по формуле: доход × ставка налога. Налоговый вычет уменьшает итоговую сумму на 1%.
Налоговая рассчитывает НПД самостоятельно каждый месяц. Исполнителям нужно только уплачивать налог.
Сумма налога отображается в приложении «Мой налог» или в кабинете самозанятого Точка Банка. Уплатить НПД нужно не позднее 28 числа следующего месяца.
Вы можете написать в чат с поддержкой банка — мы поможем разобраться. Однако налоговая сама проводит окончательный расчёт и присылает квитанцию для оплаты в приложение «Мой налог», так что ошибка маловероятна.
Юрлицу нужно заключить договор об оказании услуг с исполнителем. После выполнения работ останется провести оплату, подписать акт и получить от самозанятого чек.
Вы можете воспользоваться нашим сервисом массовых выплат — он помогает следить за налоговым статусом исполнителей и сам формирует чеки после оплаты