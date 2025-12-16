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Калькулятор расчёта налогов
для самозанятых

Онлайн‑калькулятор быстро рассчитает НПД —
налог на профессиональный доход

Ваш налог:

0

Вычет уменьшится на:

0

Итоговый остаток вычета:

0

Как рассчитать налог для самозанятых в калькуляторе

1

Введите сумму доходов

Важно учесть все доходы от физлиц и юрлиц, чтобы не получить штраф

2

Укажите остаток налогового вычета

Если вычет потрачен частично, введите оставшуюся сумму, а если полностью, укажите «0»

3

Получите результат

Вы увидите предварительный расчёт, где указана итоговая сумма налога

Лимиты, о которых важно знать

По доходу

ФНС снимет налогоплательщика с НПД до следующего года, если тот получит больше 2 400 000 ₽ в год

По деятельности

  • Нельзя перепродавать чужие товары или быть посредником
  • Нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору

По стажу

У самозанятых не засчитывается страховой стаж — он напрямую влияет на размер пенсии

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Какие доходы нужно учитывать

Кто и в каких случаях может уплачивать НПД

Налог на профессиональный доход платят те, кто:

  • Продаёт товары своего производства
  • Выполняет работы или оказывает услуги
  • Сдаёт в аренду недвижимость

Зарплата, продажа недвижимости и другие доходы не облагаются НПД

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Процент налога для самозанятых

Зависит от налогового вычета
Если доходы от физлиц

3% с налоговым вычетом, 4% — без него

Если доходы от юрлиц и ИП

4% с налоговым вычетом, 6% — без него

Налоговый вычет — 10 000 ₽

После регистрации самозанятые получают единоразовый вычет, который снижает ставку

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Частые вопросы

Кому полезно использовать калькулятор?

Калькулятор подойдёт самозанятым, которые хотят рассчитать свой налог с полученного дохода

Какие данные нужны для расчёта НПД?

Для расчёта нужно указать сумму вашего дохода от юрлиц, ИП и физлиц. После этого калькулятор автоматически рассчитает налог. Если у вас остался налоговый вычет, его тоже нужно указать — он уменьшает сумму налога на 1%.

Как посчитать НПД?

НПД можно рассчитать по формуле: доход × ставка налога. Налоговый вычет уменьшает итоговую сумму на 1%.

Как часто самозанятым нужно рассчитывать налоги?

Налоговая рассчитывает НПД самостоятельно каждый месяц. Исполнителям нужно только уплачивать налог.

Сумма налога отображается в приложении «Мой налог» или в кабинете самозанятого Точка Банка. Уплатить НПД нужно не позднее 28 числа следующего месяца.

Что делать, если я ошибся в расчётах?

Вы можете написать в чат с поддержкой банка — мы поможем разобраться. Однако налоговая сама проводит окончательный расчёт и присылает квитанцию для оплаты в приложение «Мой налог», так что ошибка маловероятна.

Как юридическому лицу работать с самозанятыми?

Юрлицу нужно заключить договор об оказании услуг с исполнителем. После выполнения работ останется провести оплату, подписать акт и получить от самозанятого чек.

Как быть, если я работаю с большим количеством самозанятых?

Вы можете воспользоваться нашим сервисом массовых выплат — он помогает следить за налоговым статусом исполнителей и сам формирует чеки после оплаты

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