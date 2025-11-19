С 2026 года самозанятые смогут получать больничные

Приняли закон, который позволит самозанятым гражданам получать выплаты во время болезни (Федеральный закон от 15.12.2025 №456-ФЗ). Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.
Как будет работать добровольное страхование
Эксперимент пройдёт с 2026 по 2028 год. Самозанятые физлица, которые будут платить добровольные страховые взносы, получат право на выплаты по больничному.
Подключиться к программе добровольного страхования можно будет через «Мой налог» или портал «Госуслуги». Подать заявку разрешат до 30 сентября 2027 года включительно.
Какой будет размер выплат и тариф страховых взносов
Самозанятый может выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 ₽ в месяц. В будущем её будут увеличивать пропорционально МРОТ.
Страховой взнос составит 3,84% от выбранной страховой суммы — 35 000 или 50 000 ₽. В итоге возможны два варианта.
- Вариант 1. Ежемесячный взнос 1 344 ₽ (35 000 × 3,84%), за год 16 128 ₽. Максимальная выплата по больничному — до 35 000 ₽ в месяц.
- Вариант 2. Ежемесячный взнос 1 920 ₽ (50 000 × 3,84%), за год 23 040 ₽. Максимальная выплата по больничному — до 50 000 ₽ в месяц.
От чего зависит итоговая сумма больничного
Финальный размер больничного рассчитывается по двум параметрам:
- Сколько месяцев вы платили страховые взносы.
- Ваш общий трудовой стаж.
|Стаж
|Взносы >12 мес.
|Взносы 6–12 мес.
|>8 лет
|100% × 100% = 100%
|100% × 70% = 70%
|5–8 лет
|80% × 100% = 80%
|80% × 70% = 56%
|<5 лет
|60% × 100% = 60%
|60% × 70% = 42%
Допустим, вы выбрали максимальный вариант в 50 000 ₽. Если платили взносы год и имеете стаж больше 8 лет, то за месяц болезни получите полные 50 000 ₽. А если стаж всего три года и платите взносы 8 месяцев, то выплата составит 21 000 ₽ (50 000 x 42%).
Источник: Федеральный закон от 15.12.2025 №456-ФЗ.