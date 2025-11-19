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Бухгалтерия
Бухгалтерия
Самозанятые
Самозанятые

С 2026 года самозанятые смогут получать больничные

Точка Банк расскажет, что изменится для самозанятых физлиц с 2026 года.

16.12.2025
223
223

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Учёт НДС в Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Автор

Приняли закон, который позволит самозанятым гражданам получать выплаты во время болезни (Федеральный закон от 15.12.2025 №456-ФЗ). Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.

Как будет работать добровольное страхование

Эксперимент пройдёт с 2026 по 2028 год. Самозанятые физлица, которые будут платить добровольные страховые взносы, получат право на выплаты по больничному.

Подключиться к программе добровольного страхования можно будет через «Мой налог» или портал «Госуслуги». Подать заявку разрешат до 30 сентября 2027 года включительно.

Какой будет размер выплат и тариф страховых взносов

Самозанятый может выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 ₽ в месяц. В будущем её будут увеличивать пропорционально МРОТ.

Страховой взнос составит 3,84% от выбранной страховой суммы — 35 000 или 50 000 ₽. В итоге возможны два варианта.

  • Вариант 1. Ежемесячный взнос 1 344 ₽ (35 000 × 3,84%), за год 16 128 ₽. Максимальная выплата по больничному — до 35 000 ₽ в месяц.
  • Вариант 2. Ежемесячный взнос 1 920 ₽ (50 000 × 3,84%), за год 23 040 ₽. Максимальная выплата по больничному — до 50 000 ₽ в месяц.
ВАЖНО
Право на выплаты появляется после шести месяцев уплаты взносов.

От чего зависит итоговая сумма больничного

Финальный размер больничного рассчитывается по двум параметрам:

  1. Сколько месяцев вы платили страховые взносы.
  2. Ваш общий трудовой стаж.
СтажВзносы >12 мес.Взносы 6–12 мес.
>8 лет100% × 100% = 100%100% × 70% = 70%
5–8 лет80% × 100% = 80%80% × 70% = 56%
<5 лет60% × 100% = 60%60% × 70% = 42%

Допустим, вы выбрали максимальный вариант в 50 000 ₽. Если платили взносы год и имеете стаж больше 8 лет, то за месяц болезни получите полные 50 000 ₽. А если стаж всего три года и платите взносы 8 месяцев, то выплата составит 21 000 ₽ (50 000 x 42%).

Источник: Федеральный закон от 15.12.2025 №456-ФЗ.

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С 2026 года самозанятые смогут получать больничные — Точка Банк