С 2026 года самозанятые смогут получать больничные

Приняли закон, который позволит самозанятым гражданам получать выплаты во время болезни (Федеральный закон от 15.12.2025 №456-ФЗ). Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года.

Как будет работать добровольное страхование

Эксперимент пройдёт с 2026 по 2028 год. Самозанятые физлица, которые будут платить добровольные страховые взносы, получат право на выплаты по больничному.

Подключиться к программе добровольного страхования можно будет через «Мой налог» или портал «Госуслуги». Подать заявку разрешат до 30 сентября 2027 года включительно.

Какой будет размер выплат и тариф страховых взносов

Самозанятый может выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 ₽ в месяц. В будущем её будут увеличивать пропорционально МРОТ.

Страховой взнос составит 3,84% от выбранной страховой суммы — 35 000 или 50 000 ₽. В итоге возможны два варианта.

Вариант 1. Ежемесячный взнос 1 344 ₽ (35 000 × 3,84%), за год 16 128 ₽. Максимальная выплата по больничному — до 35 000 ₽ в месяц.

Вариант 2. Ежемесячный взнос 1 920 ₽ (50 000 × 3,84%), за год 23 040 ₽. Максимальная выплата по больничному — до 50 000 ₽ в месяц.

ВАЖНО Право на выплаты появляется после шести месяцев уплаты взносов.

От чего зависит итоговая сумма больничного

Финальный размер больничного рассчитывается по двум параметрам:

Сколько месяцев вы платили страховые взносы. Ваш общий трудовой стаж.

Стаж Взносы >12 мес. Взносы 6–12 мес. >8 лет 100% × 100% = 100% 100% × 70% = 70% 5–8 лет 80% × 100% = 80% 80% × 70% = 56% <5 лет 60% × 100% = 60% 60% × 70% = 42%

Допустим, вы выбрали максимальный вариант в 50 000 ₽. Если платили взносы год и имеете стаж больше 8 лет, то за месяц болезни получите полные 50 000 ₽. А если стаж всего три года и платите взносы 8 месяцев, то выплата составит 21 000 ₽ (50 000 x 42%).

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