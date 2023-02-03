Биржа: поиск работы для самозанятых

После регистрации вы сразу получаете доступ к заданиям. На вкладке «Биржа» можно увидеть все свежие проекты от заказчиков, а во вкладке «Рекомендуемые вам» — те, где заказчики указали именно вас. Если задание предложено напрямую, подтверждения не нужно — можно сразу приступать. В остальных случаях заказчик подтверждает отклик, и тогда задание появляется у вас «В работе». Обычно найти первый заказ и начать работать можно уже в день регистрации.