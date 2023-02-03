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Биржа: поиск работы для самозанятых

Биржа: поиск работы для самозанятых
Бесплатная платформа от Точка Банк
Находите клиентов, выбирайте задания и получайте оплату на карту любого банка

Пользуйтесь всеми возможностями биржи

Работайте с новыми клиентами

В бирже размещают около 75 000 заданий в месяц — вы точно найдёте подходящее

Получайте деньги без комиссии

Биржа не берёт процент с исполнителей — вы оплачиваете только налог

Обращайтесь за помощью 24/7

Поддержка ответит быстро и не оставит вас с нерешёнными вопросами

Не тратьте время на чеки

Платформа автоматически отправит готовый чек заказчику: вам не нужно  заходить в «Мой налог»

Регистрируйтесь на бирже для самозанятых

Исполнителям не нужен счёт в Точка Банке

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Биржа: поиск работы для самозанятых

Получайте задания напрямую

От предпринимателей и компаний

Создайте аккаунт

Нужен только ИНН, реквизиты вашего счёта и номер телефона, который привязан к сервису «Мой налог»

Откликайтесь на задания

Выбирайте подходящие предложения и приступайте к работе. Задания можно фильтровать по городу и деятельности.

Принимайте оплату

Подойдёт счёт в любом банке — главное, чтобы он принадлежал вам. Обычно деньги приходят за пару рабочих дней.

Проверяйте начисления

Биржа синхронизируется с «Моим налогом» — вам всегда видна сумма налога и остаток вычета

Всё о самозанятости

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Самозанятость или ИП: что выгоднее

Частые вопросы

Что такое биржа поиска работы для самозанятых?

Это онлайн‑платформа, где самозанятые и ИП могут находить задания напрямую от бизнеса.

Биржа — это удобное место, где предприниматели размещают свежие проекты, а исполнители откликаются и начинают работать с первого дня. Сервис помогает не только получать доход, но и автоматически формировать чеки, следить за налогами и статусом.

Какие виды работ можно найти на бирже?

На бирже публикуются самые разные задания — от разовых поручений до регулярной работы для самозанятых. Здесь можно искать проекты по услугам для бизнеса, креативным задачам, сервисным услугам, а также находить работу с гибким графиком. Биржа ориентирована на реальных заказчиков — юрлица и ИП, поэтому проекты стабильные и с прозрачной оплатой.

Как быстро найти заказ на бирже?

После регистрации вы сразу получаете доступ к заданиям. На вкладке «Биржа» можно увидеть все свежие проекты от заказчиков, а во вкладке «Рекомендуемые вам» — те, где заказчики указали именно вас. Если задание предложено напрямую, подтверждения не нужно — можно сразу приступать. В остальных случаях заказчик подтверждает отклик, и тогда задание появляется у вас «В работе». Обычно найти первый заказ и начать работать можно уже в день регистрации.

Как проходит оплата за выполненные проекты?

После того как задание принято заказчиком, сервис автоматически формирует чек и отправляет его клиенту. Оплата приходит на ваш банковский счёт — можно указать реквизиты любого банка, главное, чтобы счёт был на ваше имя. Выплата обычно занимает пару рабочих дней, но часто деньги поступают быстрее. Все операции проходят официально: налоги учитываются через приложение «Мой налог», а статус самозанятого проверяется автоматически.

Как начать работать на платформе?

Регистрация бесплатна. Достаточно авторизоваться по номеру телефона, привязанному к сервису «Мой налог», указать ИНН и подтвердить доступ к приложению. После этого вы попадаете на платформу и можете сразу работать: просматривать задания, откликаться, выполнять их и получать оплату.

Какие комиссии взимаются с самозанятых?

За регистрацию и доступ к бирже платить не нужно — сервис бесплатный. Комиссию платят только заказчики: они переводят деньги через платформу, а сервис автоматически формирует чек и перечисляет выплату исполнителю.

Как защитить свои права, если я самозанятый?

Биржа работает официально и интегрирована с ФНС. Это значит, что статус самозанятых проверяется автоматически, налоги начисляются корректно, а чеки формируются без лишних действий. Если возникнут спорные ситуации, всегда можно обратиться в поддержку — она работает онлайн 24/7. Такой формат защищает и заказчика, и исполнителя: все выплаты прозрачны, а работа учитывается документально.

Могу ли я самостоятельно оформить самозанятость?

Оформить самозанятость можно полностью онлайн, для этого следуйте инструкции. Вам нужно будет скачать приложение «Мой налог» — это можно сделать в RuStoreApp Store, AppGallery, Google Play.

У меня оформлена самозанятость в другом банке. Как перейти в Точка Банк?

Если у вас уже оформлена самозанятость, войдите в наш интернет‑банк и подтвердите передачу прав учёта в налоговую. Мы попросим доступ, а вы подтвердите его в мобильном приложении или веб‑версии сервиса «Мой налог». После этого вы сможете вести учёт и получать оплату в нашем банке.

Где узнать больше о работе на НПД?

Если вы хотите узнать больше о работе на НПД, можете изучить базу знаний ФНС 

Как ИП перейти на режим НПД?

Чтобы перейти на режим НПД, предпринимателю нужно:

  1. Зарегистрироваться в сервисе «Мой налог» как самозанятый.
  2. В течение 30 дней сообщить ФНС, что ИП больше не применяет другие налоговые режимы.

Если вы клиент Точка Банка, попробуйте услугу «Переход на самозанятость». Мы поможем посчитать налог, подготовить декларацию и отправить документы в ФНС.

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Биржа поиска работы для самозанятых | Вакансии и подработки для самозанятых - Точка Банк