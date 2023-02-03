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Онлайн‑бухгалтерия
для ООО

Займёмся кадровым и бухгалтерским учётом, рассчитаем налоги, подготовим и сдадим отчётность в ФНС

При открытии расчётного счёта скидка до 30%

Работаем с УСН и АУСН

Все задачи по учёту — на нас

Налоги и взносы без ошибок

Рассчитываем их автоматически и заранее напоминаем про уплату

Налоги и взносы без ошибок
Корректная отчётность

Не нужно разбираться: составим за вас декларации в налоговую, СФР и Росстат

Корректная отчётность
Вы всегда в курсе новых правил

Следим за законами и графиком ведомств — заранее предупреждаем, если что‑то меняется

Вы всегда в курсе новых правил
Нет лишних поездок в налоговую и очередей

Обрабатываем запросы инспекторов и готовим пояснения. Отстаиваем ваши интересы перед ФНС.

Нет лишних поездок в налоговую и очередей
Оптимизация налогов

Подберём СНО, расскажем, как уменьшать налоги на взносы и применять льготы

Оптимизация налогов
Зарплаты и другие вопросы по кадрам

Рассчитываем выплаты, НДФЛ, оформляем отпуска и больничные, готовим платёжки, оформляем кадровую отчётность и документы

Зарплаты и другие вопросы по кадрам
Восстановление учёта

Поднимем данные по налогам и бухгалтерии. А ещё поможем сдать пропущенные отчёты.

Восстановление учёта

Решаем сложные вопросы
и работаем на опережение

Помогаем с разблокировкой счёта

Разбираемся в причине и объясняем, как всё исправить

Помогаем с разблокировкой счёта
Работаем с НДС

Учитываем новые требования, дотошно ведём отчётность и придерживаемся сроков

Работаем с НДС

Подберём персонального бухгалтера для вашего бизнеса

Полностью ведёт учёт, а ещё
Консультирует, сколько хотите — без доплат

Подскажем по налогам, сделкам, кадрам и бухгалтерии. Лимита на вопросы нет — это входит в тариф.

Подключается к нестандартным задачам

Что‑то непонятное с документами, налогами или отчётностью? Бухгалтер разберётся и поможет наметить план действий.

Оставьте контакты

Перезвоним, обсудим специфику бизнеса и подберём бухгалтера под ваши задачи

Подберём персонального бухгалтера

Сервис, с которым спокойно

Всё прозрачно

Вы всегда в курсе актуальной картины по налогам, взносам и отчётности

Онлайн- бухгалтерия для ООО
Гарантия защиты от рисков

Компенсируем до 100 000 000 ₽, если штрафы или пени начислят по нашей вине

Онлайн- бухгалтерия для ООО

Уже 200 000 предпринимателей сняли с себя часть задач по учёту

Потому что доверили их нам

Онлайн- бухгалтерия для ООООнлайн- бухгалтерия для ООООнлайн- бухгалтерия для ООО

Стоимость ведения бухгалтерии
для ООО

Онлайн-бухгалтерия для ООО
от 4 000 ₽ в месяц

Точная сумма зависит от системы налогообложения, количества операций и сотрудников

Скидка до 30%
на Онлайн‑бухгалтерию

При открытии расчётного счёта в Точка Банке

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Можно ли вести бухгалтерию ООО самостоятельно онлайн?

Пока нет, вести учёт для ООО помогают наши опытные бухгалтеры

Нужна ли электронная подпись
для Онлайн‑бухгалтерии ООО?

Да, чтобы выпустить МЧД: так мы сможем сдавать за вас отчётность в налоговую, СФР и Росстат

Как сдать отчётность ООО через Онлайн‑бухгалтерию?

С этим поможем мы, нужно только выпустить МЧД

Что входит в онлайн‑бухгалтерию для ООО?

Полностью берём на себя налоговый, бухгалтерский и кадровый учёт. Например, формируем отчётность и рассчитываем налоги, готовим платёжки и кадровые документы, помогаем ответить на требования ФНС и подготовиться к проверкам. А ещё консультируем по учёту столько раз, сколько захотите.

Оставьте заявку — позвоним и расскажем про тарифы подробнее.

Интегрируется ли Онлайн‑бухгалтерия
с банком для ООО?

Да, настраиваем интеграцию после подключения

Какие налоги рассчитывает Онлайн‑бухгалтерия для ООО?

НДС, налоги по УСН, НДФЛ за сотрудников. А ещё все взносы.

Как работает кадровый учёт
в Онлайн‑бухгалтерии для ООО?

Рассчитываем зарплаты, премии, налоги и взносы по сотрудникам. Готовим кадровую отчётность, документы о приёме и увольнении, оформляем отпуска и больничные.

Не работаем с нестандартными графиками и северными надбавками.

Можно ли перенести данные из 1С
в Онлайн‑бухгалтерию для ООО?

Да, загрузим выписку из другого банка в формате 1С

Есть ли тестовый период
у Онлайн‑бухгалтерии для ООО?

Тестового периода нет. Оставьте свои контакты — перезвоним и обсудим формат сотрудничества, который больше всего подойдёт под ваши задачи

Бухгалтерские сервисы

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Онлайн-бухгалтерия для ООО на УСН, АУСН, ОСНО — Точка Банк