Онлайн- бухгалтерия для ООО

При открытии расчётного счёта скидка до 30%
Работаем с УСН и АУСН
Рассчитываем их автоматически и заранее напоминаем про уплату
Не нужно разбираться: составим за вас декларации в налоговую, СФР и Росстат
Следим за законами и графиком ведомств — заранее предупреждаем, если что‑то меняется
Обрабатываем запросы инспекторов и готовим пояснения. Отстаиваем ваши интересы перед ФНС.
Подберём СНО, расскажем, как уменьшать налоги на взносы и применять льготы
Рассчитываем выплаты, НДФЛ, оформляем отпуска и больничные, готовим платёжки, оформляем кадровую отчётность и документы
Поднимем данные по налогам и бухгалтерии. А ещё поможем сдать пропущенные отчёты.
Разбираемся в причине и объясняем, как всё исправить
Учитываем новые требования, дотошно ведём отчётность и придерживаемся сроков
Подскажем по налогам, сделкам, кадрам и бухгалтерии. Лимита на вопросы нет — это входит в тариф.
Что‑то непонятное с документами, налогами или отчётностью? Бухгалтер разберётся и поможет наметить план действий.
Перезвоним, обсудим специфику бизнеса и подберём бухгалтера под ваши задачи
Вы всегда в курсе актуальной картины по налогам, взносам и отчётности
Компенсируем до 100 000 000 ₽, если штрафы или пени начислят по нашей вине
Потому что доверили их нам
Точная сумма зависит от системы налогообложения, количества операций и сотрудников
При открытии расчётного счёта в Точка Банке
Пока нет, вести учёт для ООО помогают наши опытные бухгалтеры
Да, чтобы выпустить МЧД: так мы сможем сдавать за вас отчётность в налоговую, СФР и Росстат
С этим поможем мы, нужно только выпустить МЧД
Полностью берём на себя налоговый, бухгалтерский и кадровый учёт. Например, формируем отчётность и рассчитываем налоги, готовим платёжки и кадровые документы, помогаем ответить на требования ФНС и подготовиться к проверкам. А ещё консультируем по учёту столько раз, сколько захотите.
Оставьте заявку — позвоним и расскажем про тарифы подробнее.
Да, настраиваем интеграцию после подключения
НДС, налоги по УСН, НДФЛ за сотрудников. А ещё все взносы.
Рассчитываем зарплаты, премии, налоги и взносы по сотрудникам. Готовим кадровую отчётность, документы о приёме и увольнении, оформляем отпуска и больничные.
Не работаем с нестандартными графиками и северными надбавками.
Да, загрузим выписку из другого банка в формате 1С
Тестового периода нет. Оставьте свои контакты — перезвоним и обсудим формат сотрудничества, который больше всего подойдёт под ваши задачи