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Бухгалтерский аутсорсинг для ИП и ООО

Для бизнеса с сотрудниками и без

Свяжемся с ФНС за вас

Сами решим все вопросы с налоговой — поможем избежать ошибок и штрафов

Поможем с кадровым учётом

Рассчитаем зарплаты и отпускные, сформируем документы

Проконсультируем

Персональный бухгалтер ответит на вопросы по налоговому учёту

Кому подойдёт бухгалтерское обслуживание

ИП

  • УСН «Доходы»
  • УСН «Доходы» с НДС 5 или 7%
  • АУСН «Доходы»
  • ПСН

ООО

  • УСН «Доходы»
  • УСН «Доходы» с НДС 5 или 7%
  • УСН «Доходы минус расходы»
  • АУСН «Доходы» и «Доходы минус расходы»

Сделаем бухгалтерию понятной и прозрачной

Сдадим отчётность вовремя и без ошибок

Рассчитаем налоги и напомним об уплате. Отправим декларацию в ФНС. Вам останется подписать платёж

Покажем, как складывается налоговая нагрузка

Никаких сюрпризов — только понятная логика расчётов. Вы будете знать, за что платите и как законно сэкономить.

Пообщаемся с ФНС за вас

Ответим на требования налоговой. Решим сложные, спорные ситуации без вашего участия.

Решим кадровые задачи

Если у вас есть сотрудники — возьмём на себя кадровую отчётность. Рассчитаем зарплату, отпускные и больничные.

Проследим за изменениями в законодательстве

Предупредим о рисках и расскажем о льготных ставках и новых правилах. Объясним, как работать дальше.

Аутсорсинг освободит от рутины и защитит от штрафов

Селлеров и владельцев ПВЗ

Грузоперевозчиков

Аутсорсинг для Грузоперевозчиков
Застройщиков и подрядчиков

Аутсорсинг для Застройщиков и подрядчиков
Ритейлеров

Аутсорсинг для ритейлеров
Консультантов

Аутсорсинг для консультантов
Предпринимателей из других сфер

Аутсорсинг для Предпринимателей
Персональный бухгалтер убережёт от проблем с учётом
Будет рядом, когда нужноНе только сдаст отчётность, но и проконсультирует по бухгалтерии
Закроет кадровые вопросыСформирует и сдаст документы о приёме и увольнении, рассчитает зарплату, налоги и взносы по сотрудникам
Распределит доходыМежду патентом и УСН при необходимости
Застрахуем риски на 100 млн. ₽

Компенсируем штрафы или пени, если их начислят по нашей ошибке

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Стоимость ведения бухгалтерского аутсорсинга для ИП и ООО

ИП
ООО
Для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников
  • Рассчитаем налоги, подготовим декларацию и уведомление по ЕНП
  • Поможем оформить патент и уменьшить его стоимость
  • Свяжемся с ФНС за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью копилки
  • Учтём комиссию маркетплейсов  
  • Автоматически отправим отчётность
  • Учтём доход по выпискам из любого банка

При оплате 70 000 ₽ в год

7 000 ₽ в месяц

Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками
  • Рассчитаем налоги, подготовим декларацию и уведомление по ЕНП
  • Поможем оформить патент и уменьшить его стоимость
  • Свяжемся с ФНС и СФР за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью копилки
  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Автоматически отправим отчётность
  • Учтём доход по выпискам из любого банка
  • Рассчитаем зарплату, налоги и взносы по сотрудникам, сформируем кадровые документы по приёму и увольнению

При оплате 140 000 ₽ в год

14 000 ₽ в месяц

Для УСН с НДС 5 или 7% без сотрудников
  • Рассчитаем налоги, подготовим и сдадим декларацию по НДС и уведомление по ЕНП
  • Свяжемся с ФНС за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью копилки
  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Автоматически отправим отчётность
  • Учтём доход по выпискам из любого банка

При оплате 100 000 ₽ в год

10 000 ₽ в месяц

Для УСН с НДС 5 или 7% с сотрудниками
  • Рассчитаем налоги, подготовим и сдадим декларацию по НДС и уведомление по ЕНП
  • Свяжемся с ФНС и СФР за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью копилки
  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Рассчитаем зарплату, налоги и взносы по сотрудникам, сформируем кадровые документы по приёму и увольнению
  • Автоматически отправим отчётность

При оплате 200 000 ₽ в год

20 000 ₽ в месяц

Для ИП на АУСН «Доходы» без сотрудников
  • Выделим доход из всех поступлений, в налоговую уйдёт точная сумма без ошибок и переплат
  • Обеспечим документооборот с ФНС, СФР и Росстатом
  • Свяжемся с ФНС за вас
  • Рассчитаем для вас комиссию маркетплейсов
  • Накопим и заплатим налоги с помощью копилки

При оплате 70 000 ₽ в год

7 000 ₽ в месяц

Для ИП на АУСН «Доходы» с сотрудниками
  • Выделим доход из всех поступлений, в налоговую уйдёт точная сумма без ошибок и переплат
  • Обеспечим документооборот с ФНС, СФР и Росстатом
  • Свяжемся с ФНС и СФР за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью копилки
  • Рассчитаем для вас комиссию маркетплейсов
  • Рассчитаем зарплату, налоги и взносы по сотрудникам, сформируем кадровые документы по приёму и увольнению

При оплате 100 000 ₽ в год

от 10 000 ₽ в месяц

Для ООО

На УСН и АУСН «Доходы», «Доходы минус расходы», УСН «Доходы» с НДС 5 или 7% с сотрудниками и без

  • Обеспечим полный налоговый, бухгалтерский и кадровый учёт 
  • Рассчитаем налоги, подготовим и сдадим отчётность в ФНС, СФР, Росстат
  • Возьмём всю работу с ФНС на себя, если потребуется
  • Проконсультируем без ограничений

От 15 000 ₽ в месяц

Частые вопросы

Заменит ли бухгалтер на аутсорсинге штатного сотрудника?

Персональный бухгалтер берёт на себя большую часть рутинной работы, которую обычно делает штатный сотрудник или сам предприниматель: вручную проверяет, корректирует и исправляет данные налогового учёта, вносит данные по сотрудникам, формирует задачи на отпуск и увольнение, ведёт коммуникации с налоговой. Если вы на УСН и совмещаете с ПСН, специалист распределяет доходы между патентом и УСН.

Услуги персонального бухгалтера доступны в сервисе «Онлайн‑бухгалтерия» от Точка Банка на тарифе «Под контролем». В него не входит формирование первичной бухгалтерской документации и закрывающих документов.

Почему аутсорсинг бухгалтерии выгоднее штатного бухгалтера?

Штатный сотрудник обходится дороже: зарплата, налоги, больничные, отпускные, место в офисе. При аутсорсинге бухгалтерии вы платите только за фактический объём работы. Не нужно тратиться на софт и курсы повышения квалификации — за ошибки отвечает подрядчик. Бухгалтерский аутсорсинг предоставляет онлайн‑сервис и персональную поддержку для решения ваших вопросов.

Кто несёт ответственность за ошибки в отчётности?

Персональный бухгалтер лично проверяет всю информацию конкретно по вашей деятельности, чтобы избежать ошибок.

Как быстро можно начать работу?

Сразу после открытия счёта в Точка Банке вы можете получить доступ к Онлайн‑бухгалтерии. Наш менеджер проконсультирует, какой тариф выбрать под ваши задачи с учётом того, чтобы с вами работал персональный бухгалтер.

Что делать, если нужна срочная консультация?

Напишите личному бухгалтеру в чат или позвоните — он работает с 9:00 до 18:00 по Москве. Если вопрос возник вечером или в выходной, не страшно: в чате всегда есть дежурные специалисты. Они либо помогут сразу, либо передадут вопрос вашему бухгалтеру, и он вернётся с ответом в начале рабочего дня. Консультация бухгалтера уже входит в тариф «Под контролем» сервиса «Онлайн‑бухгалтерия», вы ничего не доплачиваете.

Бухгалтерские сервисы

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Бухгалтерский аутсорсинг для ИП и ООО | Цены на ведение и обслуживание бухгалтерии на аутсорсе — Точка Банк