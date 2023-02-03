Бухгалтерский аутсорсинг для ИП и ООО

Свяжемся с ФНС за вас
Сами решим все вопросы с налоговой — поможем избежать ошибок и штрафов
Поможем с кадровым учётом
Рассчитаем зарплаты и отпускные, сформируем документы
Проконсультируем
Персональный бухгалтер ответит на вопросы по налоговому учёту
Рассчитаем налоги и напомним об уплате. Отправим декларацию в ФНС. Вам останется подписать платёж
Никаких сюрпризов — только понятная логика расчётов. Вы будете знать, за что платите и как законно сэкономить.
Ответим на требования налоговой. Решим сложные, спорные ситуации без вашего участия.
Если у вас есть сотрудники — возьмём на себя кадровую отчётность. Рассчитаем зарплату, отпускные и больничные.
Предупредим о рисках и расскажем о льготных ставках и новых правилах. Объясним, как работать дальше.
Компенсируем штрафы или пени, если их начислят по нашей ошибке
При оплате 70 000 ₽ в год
7 000 ₽ в месяц
При оплате 140 000 ₽ в год
14 000 ₽ в месяц
При оплате 100 000 ₽ в год
10 000 ₽ в месяц
При оплате 200 000 ₽ в год
20 000 ₽ в месяц
При оплате 70 000 ₽ в год
7 000 ₽ в месяц
При оплате 100 000 ₽ в год
от 10 000 ₽ в месяц
На УСН и АУСН «Доходы», «Доходы минус расходы», УСН «Доходы» с НДС 5 или 7% с сотрудниками и без
От 15 000 ₽ в месяц
Персональный бухгалтер берёт на себя большую часть рутинной работы, которую обычно делает штатный сотрудник или сам предприниматель: вручную проверяет, корректирует и исправляет данные налогового учёта, вносит данные по сотрудникам, формирует задачи на отпуск и увольнение, ведёт коммуникации с налоговой. Если вы на УСН и совмещаете с ПСН, специалист распределяет доходы между патентом и УСН.
Услуги персонального бухгалтера доступны в сервисе «Онлайн‑бухгалтерия» от Точка Банка на тарифе «Под контролем». В него не входит формирование первичной бухгалтерской документации и закрывающих документов.
Штатный сотрудник обходится дороже: зарплата, налоги, больничные, отпускные, место в офисе. При аутсорсинге бухгалтерии вы платите только за фактический объём работы. Не нужно тратиться на софт и курсы повышения квалификации — за ошибки отвечает подрядчик. Бухгалтерский аутсорсинг предоставляет онлайн‑сервис и персональную поддержку для решения ваших вопросов.
Персональный бухгалтер лично проверяет всю информацию конкретно по вашей деятельности, чтобы избежать ошибок.
Сразу после открытия счёта в Точка Банке вы можете получить доступ к Онлайн‑бухгалтерии. Наш менеджер проконсультирует, какой тариф выбрать под ваши задачи с учётом того, чтобы с вами работал персональный бухгалтер.
Напишите личному бухгалтеру в чат или позвоните — он работает с 9:00 до 18:00 по Москве. Если вопрос возник вечером или в выходной, не страшно: в чате всегда есть дежурные специалисты. Они либо помогут сразу, либо передадут вопрос вашему бухгалтеру, и он вернётся с ответом в начале рабочего дня. Консультация бухгалтера уже входит в тариф «Под контролем» сервиса «Онлайн‑бухгалтерия», вы ничего не доплачиваете.