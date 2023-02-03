Бухгалтерский аутсорсинг для ИП и ООО

Персональный бухгалтер берёт на себя большую часть рутинной работы, которую обычно делает штатный сотрудник или сам предприниматель: вручную проверяет, корректирует и исправляет данные налогового учёта, вносит данные по сотрудникам, формирует задачи на отпуск и увольнение, ведёт коммуникации с налоговой. Если вы на УСН и совмещаете с ПСН, специалист распределяет доходы между патентом и УСН.

Услуги персонального бухгалтера доступны в сервисе «Онлайн‑бухгалтерия» от Точка Банка на тарифе «Под контролем». В него не входит формирование первичной бухгалтерской документации и закрывающих документов.