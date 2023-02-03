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Персональный бухгалтер для ИП и ООО

С гарантией защиты от рисков. Сам ведёт учёт, общается с ФНС и следит, чтобы вы не переплачивали налоги и взносы.
Персональный бухгалтер для ИП и ООО

Страхуем ошибки на сумму до 100 млн ₽

Компенсируем штрафы и пени, если их начислят по нашей вине

Помогаем оптимизировать налоговую нагрузку

Подбираем СНО, рассказываем, как уменьшить налоги на взносы, возвращаем кешбэк за уплату налогов через Онлайн-бухгалтерию

Когда без бухгалтера — не обойтись

Только зарегистрировали бизнес и ещё не сталкивались с учётом

Бухгалтер всё сделает сам: рассчитает налоги, подготовит платежи, напомнит про сроки и сформирует отчётность

Бухгалтерия новому бизнесу
Захотели работать с другим экспертом или сменить сервис

Корректно перенесём ваш учёт. Обсудим специфику бизнеса, запросим данные и сразу за дело — чтобы задачи не встали.

Бухгалтерская консультация
Перешли на новый уровень

Сотрудники, НДС, бухгалтерия для ООО — возьмёмся за сложные задачи и поможем не растеряться на важном этапе

Помощь с бухгалтерией
Устали разбираться в отчётности по маркетплейсам

Бухгалтер проверит отчёты и ваши доходы с площадок, рассчитает налоги с учётом комиссий и скидок маркетплейсов

Бухгалтерия для маркетплейсов
Работаем с ИП и ООО

На любой системе налогообложения

Бухгалтерия для ИП и ООО

Какие задачи закроет бухгалтер для ИП и ООО

Вместо вас рассчитает налоги и взносы

Сделает всё без ошибок и предупредит о будущих платежах. Учтёт новые правила по НДС, чтобы вы не нарвались на штрафы.

Какие задачи закроет бухгалтер для ИП и ООО
Поможет оптимизировать налоговую нагрузку

Расскажет, как правильно подобрать СНО, применить льготы и уменьшить налоги на взносы

Какие задачи закроет бухгалтер для ИП и ООО
Сформирует отчётность как положено

Опирается на законы — чтобы вы не столкнулись с проблемами при проверках

Какие задачи закроет бухгалтер для ИП и ООО
Освободит от общения с налоговой

Сам свяжется с ФНС, если будут вопросы. Расшифрует требования: расскажет просто о сложном.

Какие задачи закроет бухгалтер для ИП и ООО
Проконсультирует по учёту

Спрашивайте, сколько нужно: лимита на вопросы нет

Какие задачи закроет бухгалтер для ИП и ООО
Кешбэк 3% за уплату налогов через Онлайн‑бухгалтерию

Вернём баллами: тратьте на обслуживание счёта, товары и услуги от наших партнёров. Или обменивайте на рубли, 1 балл = 1 ₽

Кешбэк 3% за уплату налогов через Онлайн-бухгалтерию

3 простых шага, чтобы начать

1

Вы оставляете заявку

2

Мы подбираем бухгалтера — учитываем СНО и сферу бизнеса

3

Собираем ваши данные и переносим учёт на наш сервис

4

Вот и всё!

Дальше подключается бухгалтер: пишет первым, напоминает о сроках и платежах, держит в курсе задач по учёту.

Выберите свой формат работы с персональным бухгалтером

Для ИП
Для ООО
Для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников
  • Рассчитаем налоги, подготовим декларацию и уведомление по ЕНП
  • Поможем оформить патент и уменьшить его стоимость
  • Свяжемся с ФНС за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью копилки
  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Автоматически отправим отчётность
  • Учтём доход по выпискам из любого банка

При оплате 70 000 ₽ в год

7 000 ₽ в месяц

Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками
  • Рассчитаем налоги, подготовим декларацию и уведомление по ЕНП
  • Поможем оформить патент и уменьшить его стоимость
  • Свяжемся с ФНС за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью копилки
  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Автоматически отправим отчётность
  • Учтём доход по выпискам из любого банка
  • Рассчитаем зарплату, налоги и взносы по сотрудникам, сформируем кадровые документы по приёму и увольнению

При оплате 140 000 ₽ в год

14 000 ₽ в месяц

Для УСН с НДС 5 или 7% без сотрудников
  • Рассчитаем налоги, подготовим и сдадим декларацию по НДС и уведомление по ЕНП
  • Свяжемся с ФНС за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью копилки
  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Автоматически отправим отчётность
  • Учтём доход по выпискам из любого банка

При оплате 100 000 ₽ за год

10 000 ₽ в месяц

Для УСН с НДС 5 или 7% с сотрудниками

  • Рассчитаем налоги, подготовим и сдадим декларацию по НДС и уведомление по ЕНП
  • Свяжемся с ФНС и СФР за вас
  • Накопим и заплатим налоги с помощью копилки
  • Учтём комиссию маркетплейсов
  • Рассчитаем зарплату, налоги и взносы по сотрудникам, сформируем кадровые документы по приёму и увольнению
  • Автоматически отправим отчётность

При оплате 200 000 ₽ в год

20 000 ₽ в месяц

Для ИП на АУСН «Доходы» без сотрудников
  • Выделим доход из всех поступлений, в налоговую уйдёт точная сумма без ошибок и переплат
  • Обеспечим документооборот с ФНС, СФР и Росстатом
  • Свяжемся с ФНС за вас
  • Рассчитаем для вас комиссию маркетплейсов
  • Накопим и заплатим налоги с помощью копилки  

При оплате 70 000 ₽ в год

7 000 ₽ в месяц

Для ИП на АУСН «Доходы» с сотрудниками
  • Выделим доход из всех поступлений, в налоговую уйдёт точная сумма без ошибок и переплат
  • Обеспечим документооборот с ФНС, СФР и Росстатом
  • Рассчитаем зарплату, налоги и взносы по сотрудникам, сформируем кадровые документы по приёму и увольнению
  • Свяжемся с ФНС и СФР за вас
  • Рассчитаем для вас комиссию маркетплейсов
  • Накопим и заплатим налоги с помощью копилки  

При оплате 70 000 ₽ в год

7 000 ₽ в месяц

Для ООО

На УСН и АУСН «Доходы», «Доходы минус расходы», УСН «Доходы» с НДС 5 или 7% с сотрудниками и без

  • Обеспечим полный налоговый, бухгалтерский и кадровый учёт
  • Рассчитаем налоги, подготовим и сдадим отчётность в ФНС, СФР, Росстат
  • Возьмём всю работу с ФНС на себя, если потребуется
  • Проконсультируем без ограничений

от 15 000 ₽ в месяц

Не нашли подходящий вариант?

Отправьте заявку — свяжемся с вами, обсудим детали и подберём тариф по душе и задачам

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас
Копилка на налоги — входит в тариф

Сама рассчитывает и понемногу откладывает сумму с доходов на отдельный счёт. Потом автоматически уплачивает налоги — в срок и без ошибок.

Копилка на налоги — входит в тариф

Частые вопросы

Как мой учёт и документы переходит в ваш сервис?

1. Сначала вы решаете, как вам удобнее переходить:

2. Закрыть прошлый год с прежним бухгалтером или самостоятельно, а потом работать с нами

3. Не ждать и перейти раньше

4. Когда переходите к нам, запрашиваем отчётность и документы, восстанавливаем историю расчётов

5. Как только всё будет у нас на руках, берёмся за дело: начинаем вести налоговый, бухгалтерский и кадровый учёт

Что входит в тариф?

Персональный бухгалтер закроет все вопросы по учёту: рассчитает налоги и взносы, напомнит про уплату. Возьмёт на себя общение с ФНС, сформирует кадровую и бухгалтерскую отчётность. Подробнее — в блоке с тарифами.

Помогаете ли вы с требованиями ФНС и проверками?

Да. Требования расшифруем: выделим важное, простым языком объясним суть и составим ответ. А чтобы проверки прошли гладко, подготовим отчётность и рассчитаем налоги без ошибок — с опорой на законы.

Что будет, если бухгалтер уйдёт в отпуск или заболеет?

Сразу назначим нового: задачи по учёту останутся под контролем — без пауз в работе

А если у меня уже есть бухгалтер?

Можем подхватить учёт по кадрам или задачи по НДС, если вашему бухгалтеру нужна помощь. Оставьте заявку — обсудим, чем можем быть полезны.

Бухгалтерские сервисы

Оставьте заявку без оплаты здесь и сейчас

Сначала обсудим формат и цену, а формальности — позже

Персональный бухгалтер для ИП и ООО

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Бухгалтер для ИП и ООО онлайн на аутсорсе: УСН, АУСН, патент, ОСНО — Точка Банк