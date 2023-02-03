Персональный бухгалтер для ИП и ООО

Страхуем ошибки на сумму до 100 млн ₽
Компенсируем штрафы и пени, если их начислят по нашей вине
Помогаем оптимизировать налоговую нагрузку
Подбираем СНО, рассказываем, как уменьшить налоги на взносы, возвращаем кешбэк за уплату налогов через Онлайн-бухгалтерию
Бухгалтер всё сделает сам: рассчитает налоги, подготовит платежи, напомнит про сроки и сформирует отчётность
Корректно перенесём ваш учёт. Обсудим специфику бизнеса, запросим данные и сразу за дело — чтобы задачи не встали.
Сотрудники, НДС, бухгалтерия для ООО — возьмёмся за сложные задачи и поможем не растеряться на важном этапе
Бухгалтер проверит отчёты и ваши доходы с площадок, рассчитает налоги с учётом комиссий и скидок маркетплейсов
На любой системе налогообложения
Сделает всё без ошибок и предупредит о будущих платежах. Учтёт новые правила по НДС, чтобы вы не нарвались на штрафы.
Расскажет, как правильно подобрать СНО, применить льготы и уменьшить налоги на взносы
Опирается на законы — чтобы вы не столкнулись с проблемами при проверках
Сам свяжется с ФНС, если будут вопросы. Расшифрует требования: расскажет просто о сложном.
Спрашивайте, сколько нужно: лимита на вопросы нет
Вернём баллами: тратьте на обслуживание счёта, товары и услуги от наших партнёров. Или обменивайте на рубли, 1 балл = 1 ₽
Дальше подключается бухгалтер: пишет первым, напоминает о сроках и платежах, держит в курсе задач по учёту.
При оплате 70 000 ₽ в год
7 000 ₽ в месяц
При оплате 140 000 ₽ в год
14 000 ₽ в месяц
При оплате 100 000 ₽ за год
10 000 ₽ в месяц
При оплате 200 000 ₽ в год
20 000 ₽ в месяц
При оплате 70 000 ₽ в год
7 000 ₽ в месяц
При оплате 70 000 ₽ в год
7 000 ₽ в месяц
На УСН и АУСН «Доходы», «Доходы минус расходы», УСН «Доходы» с НДС 5 или 7% с сотрудниками и без
от 15 000 ₽ в месяц
Отправьте заявку — свяжемся с вами, обсудим детали и подберём тариф по душе и задачам
Сама рассчитывает и понемногу откладывает сумму с доходов на отдельный счёт. Потом автоматически уплачивает налоги — в срок и без ошибок.
1. Сначала вы решаете, как вам удобнее переходить:
2. Закрыть прошлый год с прежним бухгалтером или самостоятельно, а потом работать с нами
3. Не ждать и перейти раньше
4. Когда переходите к нам, запрашиваем отчётность и документы, восстанавливаем историю расчётов
5. Как только всё будет у нас на руках, берёмся за дело: начинаем вести налоговый, бухгалтерский и кадровый учёт
Персональный бухгалтер закроет все вопросы по учёту: рассчитает налоги и взносы, напомнит про уплату. Возьмёт на себя общение с ФНС, сформирует кадровую и бухгалтерскую отчётность. Подробнее — в блоке с тарифами.
Да. Требования расшифруем: выделим важное, простым языком объясним суть и составим ответ. А чтобы проверки прошли гладко, подготовим отчётность и рассчитаем налоги без ошибок — с опорой на законы.
Сразу назначим нового: задачи по учёту останутся под контролем — без пауз в работе
Можем подхватить учёт по кадрам или задачи по НДС, если вашему бухгалтеру нужна помощь. Оставьте заявку — обсудим, чем можем быть полезны.
Сначала обсудим формат и цену, а формальности — позже