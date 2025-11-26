Вы можете заполнить декларацию в программе «Налогоплательщик ЮЛ», которую можно скачать на официальном сайте ФНС — это бесплатно. Далее готовый XML‑файл нужно подписать квалифицированной электронной подписью и отправить через Личный кабинет ИП.

Более простой и быстрый путь — воспользоваться сервисом Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка. Он автоматически и без ошибок рассчитает налоги и взносы, уменьшит налог УСН на уплаченные взносы, заполнит КУДиР, напомнит, когда пора сдать отчётность. Вы сможете отправить декларацию в ФНС онлайн напрямую из сервиса.