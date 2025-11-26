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Декларация по УСН для ИП онлайн

Декларация УСН для ИП онлайн
Отчётность проще с Онлайн‑бухгалтерией
Сервис, который автоматически формирует декларацию и отправляет в налоговую в срок
Что сервис делает за вас
Сводит данные за годВам не придётся поднимать документы и вспоминать доходы и расходы за год
Исчисляет налогиУчитывает уплаченные авансовые платежи и страховые взносы. Сам пересчитывает итоговую сумму налога.

Как это работает

1

Подключите Онлайн-бухгалтерию

Декларация сформируется автоматически на основании операций, которые учтены в сервисе

2

Проверьте и подпишите декларацию

Квалифицированной электронной подписью

3

Отправьте документ в налоговую

Можно сделать это онлайн прямо через сервис или скачать готовый файл и передать в ФНС России лично. Если есть МЧД, отправим декларацию за вас.

Как ИП подключить сервис для сдачи декларации по УСН

Если у вас ещё нет расчётного счёта

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Частые вопросы

Когда крайний срок подачи декларации для ИП
за 2026 год?

Декларацию за 2026 год нужно сдать не позднее 26 апреля 2027 года. Обычно срок — 25 апреля, но в 2027 году этот день выпадает на воскресенье, поэтому срок переносится на ближайший рабочий день.

Можно ли заполнить декларацию УСН онлайн бесплатно?

Вы можете заполнить декларацию в программе «Налогоплательщик ЮЛ», которую можно скачать на официальном сайте ФНС — это бесплатно. Далее готовый XML‑файл нужно подписать квалифицированной электронной подписью и отправить через Личный кабинет ИП.

Более простой и быстрый путь — воспользоваться сервисом Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка. Он автоматически и без ошибок рассчитает налоги и взносы, уменьшит налог УСН на уплаченные взносы, заполнит КУДиР, напомнит, когда пора сдать отчётность. Вы сможете отправить декларацию в ФНС онлайн напрямую из сервиса.

Нужно ли подавать декларацию, если ИП
не вёл деятельность?

Да, нужно. Если за год не было доходов, вы всё равно обязаны отчитаться перед налоговой. В этом случае вы сдаёте «нулевую» декларацию. В ней вы просто показываете, что у вас не было поступлений и долгов по налогу.

Как заполнить декларацию, если ИП совмещал УСН и патент?

В декларации по УСН вы отражаете только доходы от деятельности на УСН. Доходы от патента в эту декларацию не попадают. Книгу учёта доходов по патенту к декларации прикладывать не нужно, налоговая может запросить её отдельно.

Могу ли я сдать декларацию на старом бланке после 28 февраля 2026 года?

Нет. С этой даты действует новая форма, которая утверждена приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД‑7‑3/1017@. С сервисом Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка вы можете не переживать за это, он автоматически отслеживает изменения в налоговом законодательстве и формирует всю необходимую отчётность по актуальным бланкам.

Как ИП на каникулах заполнить декларацию
с нулевой ставкой?

Если вы попали под налоговые каникулы, укажите ставку 0%, код льготы и ссылку на региональный закон с отметкой номера, пункта, подпункта. Вы должны показать в отчётности все свои доходы за год, а в расчёте налога поставить 0 ₽.

Как рассчитать налог к уплате, если в каком-то квартале не было дохода?

Налог по УСН рассчитывается нарастающим итогом за весь год. Если в каком‑то квартале дохода не было, вы просто не заполняете данные по нему, и сумма налога к уплате за этот период будет нулевой.

Какие штрафы за несдачу декларации?

За несвоевременную сдачу декларации предусмотрен штраф 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки. Минимальный штраф — 1000 ₽, максимальный — 30% от суммы налога.

Кроме того, если опоздать со сдачей декларации на 20 рабочих дней и больше, налоговая может заблокировать расчетный счёт.

Нужна ли ЭЦП для подачи декларации онлайн?

Да, для подачи через Личный кабинет или через операторов электронного документооборота нужна квалифицированная электронная подпись, или КЭП. Получить её можно бесплатно в ФНС России. На бумаге или по почте можно сдать без электронной подписи, но это дольше и менее удобно.

Какие штрафы при самостоятельном исправлении ошибок в декларации?

Если вы сами нашли ошибку и подали уточнённую декларацию до того, как налоговая её обнаружила, то штрафа не будет, при условии, что вы доплатили недостающий налог и пени до подачи уточнённой декларации. Это важное правило, которое помогает бизнесу исправлять ошибки без последствий.

Когда подавать закрывающую декларацию
по УСН, если ИП прекращает деятельность?

Особого срока для «закрывающей» декларации нет. Вы подаёте её в общий срок — до 25 апреля года, следующего за отчётным. Однако разумнее сдать её сразу, чтобы потом не забыть.

Нужно ли подавать закрывающую декларацию до закрытия ИП?

Нет, это необязательно. Статус ИП прекратят в любом случае, даже если вы не сдали декларации на момент подачи заявления о закрытии.

Нужно ли указывать страховые взносы
в нулевой декларации, если закрывается ИП?

Если декларация нулевая, то страховые взносы в ней не указываются — независимо от того, уплачены они или нет, и когда именно произведена оплата.

Нужно ли указывать страховые взносы
в нулевой декларации?

Нет. Если доходов не было, то и налог к уплате равен нулю. Указывать взносы в этом случае не нужно, так как их не с чего вычитать.

Какой срок камеральной проверки декларации?

Стандартный срок — три месяца с даты, когда вы сдали декларацию. Если подаёте уточнённую декларацию, проверка начинается заново.

Как я могу узнать, что декларация была отправлена в налоговую?

Если подаёте декларацию через сервис Онлайн‑бухгалтерия, вы сразу видите статус отправки. Статус «Отправлена» или «Принята» будет подтверждением. 

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