Декларация сформируется автоматически на основании операций, которые учтены в сервисе
Квалифицированной электронной подписью
Можно сделать это онлайн прямо через сервис или скачать готовый файл и передать в ФНС России лично. Если есть МЧД, отправим декларацию за вас.
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Для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников
При оплате 16 900 ₽ в год
От 1 408 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками и без
При оплате 70 000 ₽ в год
От 5 833 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками и без
При оплате 100 000 ₽ в год
От 8 333 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками
При оплате 140 000 ₽ за год
11 666 ₽ в месяц
Декларацию за 2026 год нужно сдать не позднее 26 апреля 2027 года. Обычно срок — 25 апреля, но в 2027 году этот день выпадает на воскресенье, поэтому срок переносится на ближайший рабочий день.
Вы можете заполнить декларацию в программе «Налогоплательщик ЮЛ», которую можно скачать на официальном сайте ФНС — это бесплатно. Далее готовый XML‑файл нужно подписать квалифицированной электронной подписью и отправить через Личный кабинет ИП.
Более простой и быстрый путь — воспользоваться сервисом Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка. Он автоматически и без ошибок рассчитает налоги и взносы, уменьшит налог УСН на уплаченные взносы, заполнит КУДиР, напомнит, когда пора сдать отчётность. Вы сможете отправить декларацию в ФНС онлайн напрямую из сервиса.
Да, нужно. Если за год не было доходов, вы всё равно обязаны отчитаться перед налоговой. В этом случае вы сдаёте «нулевую» декларацию. В ней вы просто показываете, что у вас не было поступлений и долгов по налогу.
В декларации по УСН вы отражаете только доходы от деятельности на УСН. Доходы от патента в эту декларацию не попадают. Книгу учёта доходов по патенту к декларации прикладывать не нужно, налоговая может запросить её отдельно.
Нет. С этой даты действует новая форма, которая утверждена приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД‑7‑3/1017@. С сервисом Онлайн‑бухгалтерия от Точка Банка вы можете не переживать за это, он автоматически отслеживает изменения в налоговом законодательстве и формирует всю необходимую отчётность по актуальным бланкам.
Если вы попали под налоговые каникулы, укажите ставку 0%, код льготы и ссылку на региональный закон с отметкой номера, пункта, подпункта. Вы должны показать в отчётности все свои доходы за год, а в расчёте налога поставить 0 ₽.
Налог по УСН рассчитывается нарастающим итогом за весь год. Если в каком‑то квартале дохода не было, вы просто не заполняете данные по нему, и сумма налога к уплате за этот период будет нулевой.
За несвоевременную сдачу декларации предусмотрен штраф 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки. Минимальный штраф — 1000 ₽, максимальный — 30% от суммы налога.
Кроме того, если опоздать со сдачей декларации на 20 рабочих дней и больше, налоговая может заблокировать расчетный счёт.
Да, для подачи через Личный кабинет или через операторов электронного документооборота нужна квалифицированная электронная подпись, или КЭП. Получить её можно бесплатно в ФНС России. На бумаге или по почте можно сдать без электронной подписи, но это дольше и менее удобно.
Если вы сами нашли ошибку и подали уточнённую декларацию до того, как налоговая её обнаружила, то штрафа не будет, при условии, что вы доплатили недостающий налог и пени до подачи уточнённой декларации. Это важное правило, которое помогает бизнесу исправлять ошибки без последствий.
Особого срока для «закрывающей» декларации нет. Вы подаёте её в общий срок — до 25 апреля года, следующего за отчётным. Однако разумнее сдать её сразу, чтобы потом не забыть.
Нет, это необязательно. Статус ИП прекратят в любом случае, даже если вы не сдали декларации на момент подачи заявления о закрытии.
Если декларация нулевая, то страховые взносы в ней не указываются — независимо от того, уплачены они или нет, и когда именно произведена оплата.
Нет. Если доходов не было, то и налог к уплате равен нулю. Указывать взносы в этом случае не нужно, так как их не с чего вычитать.
Стандартный срок — три месяца с даты, когда вы сдали декларацию. Если подаёте уточнённую декларацию, проверка начинается заново.
Если подаёте декларацию через сервис Онлайн‑бухгалтерия, вы сразу видите статус отправки. Статус «Отправлена» или «Принята» будет подтверждением.