Отчётность в Росстат

Боитесь, что попали в выборку Росстата и пропустили отчёт?

Боитесь, что попали в выборку Росстата и пропустили отчёт?

Штраф может достигать до 20 000 ₽, если отчёт не сдать вовремя. За повторное нарушение он может увеличиться до 50 000 ₽.

Наш сервис автоматически определит, нужно ли вам сдавать отчёт, заполнит формы по актуальным бланкам и отправит в Росстат с вашей электронной подписью.