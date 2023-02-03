Отчётность в Росстат

Штраф может достигать до 20 000 ₽, если отчёт не сдать вовремя. За повторное нарушение он может увеличиться до 50 000 ₽.
Наш сервис автоматически определит, нужно ли вам сдавать отчёт, заполнит формы по актуальным бланкам и отправит в Росстат с вашей электронной подписью.
Проконтролируем, нужно ли вам сдавать форму 1‑ИП. Вам не придётся это отслеживать.
Если попали в выборку, пришлём уведомление прямо в личном кабинете.
В сервисе удобный веб‑интерфейс, у каждого вопроса есть подробное описание.
Вы будете точно знать, что отчёт дошёл. Не придётся уточнять в Росстате.
|Периодичность
|Сдаётся за предыдущий год
|Условия предоставления
|Нужна, если Росстат включил вас в выборочное наблюдение
|Формат
|Принимается в электронном виде, с КЭП
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте без сотрудников
При оплате 16 900 ₽ в год
От 1 408 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками и без
При оплате 70 000 ₽ в год
От 5 833 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками и без
При оплате 100 000 ₽ в год
От 8 333 ₽ в месяц
Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками
При оплате 140 000 ₽ за год
11 666 ₽ в месяц
Ключевой момент: сам по себе факт отсутствия деятельности не освобождает от сдачи отчётности, если ИП попал в выборку. Отчёт, в котором отражено, что за период не было доходов и операций, называют нулевым, и его необходимо предоставить, если Росстат включил вас в перечень респондентов.
Если вы подключились к платному тарифу Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банка, то всё просто: сервис автоматически проверит попадание в выборку по ИНН, подготовит задачу на отправку отчётности и пришлёт рассылку «отправьте отчёт 1‑ИП в Росстат».
Альтернативный способ: проверить, попал ли ваш ИП в выборку, можно самостоятельно на официальном сайте Росстата.
Для ИП, если сдаёт лично:
- Обязательна квалифицированная электронная подпись, или КЭП. Без неё Росстат не примет отчёт — бумажные формы больше не принимаются.
- КЭП можно получить в налоговой или в аккредитованном удостоверяющем центре.
Для представителя ИП, например бухгалтера, сотрудника, аутсорсера:
- С 1 июня 2025 года при сдаче отчётности через представителя обязательно требуется МЧД. Без неё Росстат откажет в приёме. - МЧД используется вместе с КЭП представителя. - В доверенности нужно указать специальное полномочие: ROSSTAT_STAT_001 — «Предоставление статистической отчётности в органы государственной статистики».
Для формы 1‑ИП установлен годовой срок сдачи — с первого рабочего дня января по 2 марта включительно после отчётного периода. Например, за 2025 год отчёт нужно было подать в период с первого рабочего дня января 2026 года по 2 марта 2026 года. Росстат рекомендует направлять форму за два дня до указанного на бланке срока, чтобы при обнаружении ошибок или искажений успеть внести корректировки.
Для других форм сроки могут отличаться: где‑то отчёты сдаются ежемесячно, где‑то ежеквартально. Конкретный перечень и сроки для вашего ИП можно узнать на сайте Росстата или в статистических отчётных формах.
Статистическая отчётность — это не налоговые декларации и не бухгалтерский баланс, а отдельные формы для Росстата. В них указываются данные о численности сотрудников, зарплате, объёме выпуска продукции, инвестициях, арендованных помещениях и других показателях.
Государство собирает эти данные, чтобы оценивать развитие экономики, понимать, какие сферы бизнеса растут, каким отраслям нужна поддержка, где наблюдается спад или рост. Простыми словами: ваши отчёты помогают формировать экономическую политику страны.
Перед Росстатом отчитываются ИП и организации. Однако для малого бизнеса действуют особые правила:
- Малый бизнес, включая ИП и микропредприятия, сдаёт отчёты только тогда, когда попадает в специальный перечень или выборку Росстата.
- Средний бизнес раз в пять лет участвует в сплошном наблюдении — отчёты сдают все компании и ИП, относящиеся к этой категории.
- Крупный бизнес отчитывается регулярно, формы и периодичность зависят от сферы деятельности.
Важно: в 2026 году сплошного наблюдения для ИП и микропредприятий не проводится. Отчитываются только те, кто попал в выборочное обследование.
Да, можно. Но с 1 июня 2025 года для этого обязательно потребуется машиночитаемая доверенность, или МЧД. Представитель должен иметь МЧД, подписанную сертификатом ИП или организации. Без доверенности Росстат откажет в приёме отчёта.
Если Росстат не принял ваш отчёт, алгоритм действий такой:
1. Уточните причину отказа. Чаще всего проблемы связаны с отсутствием КЭП, неверным форматом файла, ошибками в заполнении, отсутствием МЧД, если отчёт сдаёт представитель.
2. Обратитесь в территориальный орган Росстата по месту регистрации. Контакты можно найти на официальном сайте регионального управления статистики.
3. Если проблема не решена — подайте жалобу в системе досудебного обжалования на портале Госуслуг или направьте обращение в центральный аппарат Росстата. Жалоба должна быть рассмотрена в течение пятнадцати рабочих дней.
В Онлайн‑бухгалтерии от Точка Банка мы проверяем отчёт на ошибки до отправки, а после отправки вы видите статус «принят / не принят». Если статус «не принят» — вы сможете оперативно исправить данные и отправить заново.
За первое нарушение, например за несвоевременную сдачу, ошибки, недостоверные данные, — штраф от 10 000 до 20 000 ₽. За повторное нарушение в течение года — от 30 000 до 50 000 ₽.