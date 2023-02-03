Эквайринг для курьеров и служб доставки

Удобно для клиентов
Оплата привычным способом — картой, по QR‑коду или онлайн
Просто для курьеров
Не нужно работать с наличными и сдачей, отчётность проще
Лояльность выше
Клиентам удобно платить, и они готовы повторить заказ
1. Терминал
2. Фискальный накопитель
3. Онлайн‑касса
1. Фискальный накопитель
2. Онлайн‑касса
1. Онлайн‑касса
2. Фискальный накопитель
Позвоним и ответим на все вопросы. Подберём выгодный тариф эквайринга и откроем счёт в Точка Банке.
Поможем настроить эквайринг в приложении в два шага и интегрировать его с другими системами.
Готово! Теперь вы можете принимать безналичные платежи.
Эквайринг помогает курьерам и службам доставки принимать платежи за товары или услуги прямо при вручении заказа.
Оплата проходит быстро — клиент прикладывает карту или оплачивает по QR‑коду, а деньги зачисляются на счёт компании или ИП.
Для бизнеса это удобно: не нужно работать с наличными, вести кассу и пересчитывать выручку. Все платежи проходят через банк и видны в личном кабинете.
Для приёма платежей курьеру подойдёт компактный терминал или смартфон с приложением для оплаты по QR‑коду.
Можно выбрать любой удобный способ: мобильный эквайринг, стационарный терминал в пункте выдачи или онлайн‑оплату через ссылку.
Главное, чтобы клиенту было легко оплатить доставку или товар в момент получения.
После оплаты клиент должен получить чек — в электронном виде или на бумаге.
Для этого нужна онлайн‑касса с фискальным накопителем.
Кассу можно подключить отдельно — она будет формировать чеки автоматически и отправлять их клиенту на email или в мессенджер.
Так курьеры соблюдают закон и не тратят время на ручную работу с документами
Для соответствия требованиям закона 54‑ФЗ нужно подключить онлайн‑кассу с фискальным накопителем.
Она формирует и отправляет чеки в ФНС автоматически при каждой оплате.
Эквайринг Точка Банка можно подключить вместе с кассой, тогда все процессы будут работать по закону и без лишней бюрократии.