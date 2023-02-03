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Эквайринг для курьеров и служб доставки

Принимайте платежи по ставке от 0,7%

Удобно для клиентов

Оплата привычным способом — картой, по QR‑коду или онлайн

Просто для курьеров

Не нужно работать с наличными и сдачей, отчётность проще

Лояльность выше

Клиентам удобно платить, и они готовы повторить заказ

Выберите удобный способ приёма платежей
Интернет-эквайрингКомиссия от 2,8%. Для онлайн-записи и оплаты на сайте
QR-платежиКомиссия от 0,7%. Деньги на счёте за 15 секунд
Торговый эквайрингКомиссия от 2,79%. Для стационарных постов и администраторов

Какое оборудование вам подойдёт

Предоставим всё для подключения — от терминала до фискального накопителя

Для приёма платежей по картам

1. Терминал
2. Фискальный накопитель
3. Онлайн‑касса

Для приёма QR‑платежей

1. Фискальный накопитель
2. Онлайн‑касса 

Для приёма платежей через интернет‑эквайринг

1. Онлайн‑касса
2. Фискальный накопитель

Как подключить эквайринг для служб доставки от Точка Банк

1

Оставьте заявку

Позвоним и ответим на все вопросы. Подберём выгодный тариф эквайринга и откроем счёт в Точка Банке.

2

Подключите эквайринг

Поможем настроить эквайринг в приложении в два шага и интегрировать его с другими системами.

3

Принимайте платежи

Готово! Теперь вы можете принимать безналичные платежи.

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Эквайринг от Точка Банк подходит любому бизнесу

Автомойки
Онлайн-школы и курсы
ПВЗ
Розница и магазины

Частые вопросы

Какие особенности работы эквайринга для курьеров?

Эквайринг помогает курьерам и службам доставки принимать платежи за товары или услуги прямо при вручении заказа.

Оплата проходит быстро — клиент прикладывает карту или оплачивает по QR‑коду, а деньги зачисляются на счёт компании или ИП.

Для бизнеса это удобно: не нужно работать с наличными, вести кассу и пересчитывать выручку. Все платежи проходят через банк и видны в личном кабинете.

Какое оборудование нужно иметь курьеру?

Для приёма платежей курьеру подойдёт компактный терминал или смартфон с приложением для оплаты по QR‑коду.

Можно выбрать любой удобный способ: мобильный эквайринг, стационарный терминал в пункте выдачи или онлайн‑оплату через ссылку.

Главное, чтобы клиенту было легко оплатить доставку или товар в момент получения.

Как выдавать чек покупателям?

После оплаты клиент должен получить чек — в электронном виде или на бумаге.

Для этого нужна онлайн‑касса с фискальным накопителем.

Кассу можно подключить отдельно — она будет формировать чеки автоматически и отправлять их клиенту на email или в мессенджер.

Так курьеры соблюдают закон и не тратят время на ручную работу с документами

Что нужно службам доставки, чтобы соответствовать требованиям закона 54-ФЗ?

Для соответствия требованиям закона 54‑ФЗ нужно подключить онлайн‑кассу с фискальным накопителем.

Она формирует и отправляет чеки в ФНС автоматически при каждой оплате.

Эквайринг Точка Банка можно подключить вместе с кассой, тогда все процессы будут работать по закону и без лишней бюрократии.

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Эквайринг для курьеров и служб доставки, прием платежей для служб доставки с комиссией от 0,7% — Точка Банк