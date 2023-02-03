Эквайринг для курьеров и служб доставки

Эквайринг помогает курьерам и службам доставки принимать платежи за товары или услуги прямо при вручении заказа.

Оплата проходит быстро — клиент прикладывает карту или оплачивает по QR‑коду, а деньги зачисляются на счёт компании или ИП.

Для бизнеса это удобно: не нужно работать с наличными, вести кассу и пересчитывать выручку. Все платежи проходят через банк и видны в личном кабинете.