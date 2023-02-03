Удобно клиентам
Оплата привычным способом — картой, по QR‑коду или онлайн
Простая отчётность
Не нужно работать с наличными и сдачей, отчётность проще
Лояльность выше
Клиентам удобно платить, и они возвращаются к вам
1. Терминал
2. Фискальный накопитель
3. Онлайн‑касса
1. Фискальный накопитель
2. Онлайн‑касса
1. Онлайн‑касса
2. Фискальный накопитель
Позвоним и ответим на все вопросы. Подберём выгодный тариф эквайринга и откроем счёт в Точка Банке.
Поможем настроить эквайринг в приложении в два шага и интегрировать его с другими системами.
Готово! Теперь вы можете принимать безналичные платежи.
Комиссия за эквайринг для автомоек — от 0,7% за каждую оплату.
Конкретные условия зависят от оборота и выбранного сценария оплаты.
Мгновенно при оплате через СБП и в течение суток при оплате по картам.
Тариф зависит от оборота и способов приёма платежей: по картам, QR‑кодам или через терминал.
На сайте Точка Банка можно рассчитать ставку по торговому эквайрингу.
Так предприниматель сразу видит, сколько будет стоить эквайринг и какие условия подойдут именно его мойке.
Чтобы подключить эквайринг, оставьте онлайн‑заявку на сайте Точка Банка.
Мы свяжемся с вами, расскажем об условиях и поможем выбрать подходящий вариант для вашего бизнеса.
После подключения можно принимать оплату по картам или QR‑кодам прямо на мойке — быстро и без наличных.