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Эквайринг для автомоек

Принимайте платежи по ставке от 0,7%

Удобно клиентам

Оплата привычным способом — картой, по QR‑коду или онлайн

Простая отчётность

Не нужно работать с наличными и сдачей, отчётность проще

Лояльность выше

Клиентам удобно платить, и они возвращаются к вам

Выберите удобный способ приёма платежей
Интернет-эквайрингКомиссия от 2,8%. Для онлайн-записи и оплаты на сайте
QR-платежиКомиссия от 0,7%. Деньги на счёте за 15 секунд
Торговый эквайрингКомиссия от 2,79%. Для стационарных постов и администраторов

Какое оборудование вам подойдёт

Предоставим всё для подключения — от терминала до фискального накопителя

Для приёма платежей по картам

1. Терминал
2. Фискальный накопитель
3. Онлайн‑касса

Для приёма QR‑платежей

1. Фискальный накопитель
2. Онлайн‑касса 

Для приёма платежей через интернет‑эквайринг

1. Онлайн‑касса
2. Фискальный накопитель

Как подключить эквайринг для автомоек от Точка Банк

1

Оставьте заявку

Позвоним и ответим на все вопросы. Подберём выгодный тариф эквайринга и откроем счёт в Точка Банке.

2

Подключите эквайринг

Поможем настроить эквайринг в приложении в два шага и интегрировать его с другими системами.

3

Принимайте платежи

Готово! Теперь вы можете принимать безналичные платежи.

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Эквайринг от Точка Банк подходит любому бизнесу

Такси
Курьеры и службы доставки
Онлайн-школы и курсы
ПВЗ

Частые вопросы

Какой размер комиссии за эквайринг для автомоек и моек самообслуживания?

Комиссия за эквайринг для автомоек — от 0,7% за каждую оплату. 

Конкретные условия зависят от оборота и выбранного сценария оплаты.

Как быстро поступают деньги на счёт?

Мгновенно при оплате через СБП и в течение суток при оплате по картам.

Как рассчитать стоимость эквайринга для автомоек?

Тариф зависит от оборота и способов приёма платежей: по картам, QR‑кодам или через терминал.

На сайте Точка Банка можно рассчитать ставку по торговому эквайрингу.

Так предприниматель сразу видит, сколько будет стоить эквайринг и какие условия подойдут именно его мойке.

Как подключить эквайринг для автомойки?

Чтобы подключить эквайринг, оставьте онлайн‑заявку на сайте Точка Банка.

Мы свяжемся с вами, расскажем об условиях и поможем выбрать подходящий вариант для вашего бизнеса.

После подключения можно принимать оплату по картам или QR‑кодам прямо на мойке — быстро и без наличных.

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Эквайринг для автомоек и моек самообслуживания: удобные платежи для вашего бизнеса с комиссией от 0,7% — Точка Банк