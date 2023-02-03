Эквайринг для ПВЗ

Увеличение продаж
Обслуживание быстрее, отказов меньше, выкуп выше
Безопасные транзакции
Платежи по 54-ФЗ, прозрачные и безопасные
Удобно клиентам
Оплата привычным способом — картой, по QR‑коду или онлайн
1. Терминал
2. Фискальный накопитель
3. Онлайн‑касса
1. Фискальный накопитель
2. Онлайн‑касса
1. Онлайн‑касса
2. Фискальный накопитель
Позвоним и ответим на все вопросы. Подберём выгодный тариф эквайринга и откроем счёт в Точка Банке.
Поможем настроить эквайринг в приложении в два шага и интегрировать его с другими системами.
Готово! Теперь вы можете принимать безналичные платежи.
Для пунктов выдачи заказов доступны три варианта приёма платежей:
— Интернет‑эквайринг — если покупатели оплачивают товары или услуги на сайте или в приложении
— СБП (оплата по QR‑коду) — клиент сканирует QR‑код и оплачивает напрямую из банковского приложения, деньги поступают мгновенно
— Торговый эквайринг — терминал в пункте выдачи заказов, где можно принять оплату картой
Во всех случаях деньги приходят напрямую на счёт в Точка Банке, а комиссия начинается от 0,7%.
Эквайринг пригодится любому пункту выдачи заказов, где клиенты оплачивают покупки при получении. Неважно, работаете ли вы c Яндекс Маркетом, у вас собственный интернет‑магазин или локальная служба доставки.
Такая система помогает принимать оплату быстро, удобно и без ошибок с наличными.
Подать заявку в Точка Банк можно без документов. Наш менеджер сам позвонит вам, чтобы всё обсудить. Чтобы заключить договор, мы попросим:
— Паспорт руководителя или индивидуального предпринимателя
— Реквизиты расчётного счёта
— Документы, которые подтверждают ваши полномочия. Например, приказ, доверенность, протокол
В большинстве случаев этого достаточно. Дополнительные данные нужны, только если вид деятельности требует специальной лицензии.