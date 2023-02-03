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Эквайринг для ПВЗ

Принимайте платежи по ставке от 0,7%

Увеличение продаж

Обслуживание быстрее, отказов меньше, выкуп выше

Безопасные транзакции

Платежи по 54-ФЗ, прозрачные и безопасные

Удобно клиентам

Оплата привычным способом — картой, по QR‑коду или онлайн

Выберите удобный способ приёма платежей
Интернет-эквайрингКомиссия от 2,8%. На сайте или в приложении
QR-платежиКомиссия от 0,7%. Деньги на счёте за 15 секунд
Торговый эквайрингКомиссия от 2,79%. Через терминал в пункте выдачи

Какое оборудование вам подойдёт

Предоставим всё для подключения — от терминала до фискального накопителя

Для приёма платежей по картам

1. Терминал
2. Фискальный накопитель
3. Онлайн‑касса

Для приёма QR‑платежей

1. Фискальный накопитель
2. Онлайн‑касса 

Для приёма платежей через интернет‑эквайринг

1. Онлайн‑касса
2. Фискальный накопитель

Как подключить эквайринг для ПВЗ от Точка Банк

1

Оставьте заявку

Позвоним и ответим на все вопросы. Подберём выгодный тариф эквайринга и откроем счёт в Точка Банке.

2

Подключите эквайринг

Поможем настроить эквайринг в приложении в два шага и интегрировать его с другими системами.

3

Принимайте платежи

Готово! Теперь вы можете принимать безналичные платежи.

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Эквайринг от Точка Банк подходит любому бизнесу

Автомойки
Курьеры и службы доставки
Онлайн-школы и курсы
Турагентства

Частые вопросы

Какие виды эквайринга доступны для ПВЗ?

Для пунктов выдачи заказов доступны три варианта приёма платежей:

 — Интернет‑эквайринг — если покупатели оплачивают товары или услуги на сайте или в приложении

— СБП (оплата по QR‑коду) — клиент сканирует QR‑код и оплачивает напрямую из банковского приложения, деньги поступают мгновенно

— Торговый эквайринг — терминал в пункте выдачи заказов, где можно принять оплату картой

Во всех случаях деньги приходят напрямую на счёт в Точка Банке, а комиссия начинается от 0,7%.

Для каких ПВЗ нужен эквайринг?

Эквайринг пригодится любому пункту выдачи заказов, где клиенты оплачивают покупки при получении. Неважно, работаете ли вы c Яндекс Маркетом, у вас собственный интернет‑магазин или локальная служба доставки.

Такая система помогает принимать оплату быстро, удобно и без ошибок с наличными.

Какие документы нужны для подключения эквайринга?

Подать заявку в Точка Банк можно без документов. Наш менеджер сам позвонит вам, чтобы всё обсудить. Чтобы заключить договор, мы попросим:

— Паспорт руководителя или индивидуального предпринимателя
— Реквизиты расчётного счёта
— Документы, которые подтверждают ваши полномочия. Например, приказ, доверенность, протокол

В большинстве случаев этого достаточно. Дополнительные данные нужны, только если вид деятельности требует специальной лицензии.

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Эквайринг для ПВЗ: удобные платежи для пунктов выдачи заказов с комиссией от 0,7% - Точка Банк