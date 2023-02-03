Эквайринг для ПВЗ

Для пунктов выдачи заказов доступны три варианта приёма платежей:

— Интернет‑эквайринг — если покупатели оплачивают товары или услуги на сайте или в приложении

— СБП (оплата по QR‑коду) — клиент сканирует QR‑код и оплачивает напрямую из банковского приложения, деньги поступают мгновенно

— Торговый эквайринг — терминал в пункте выдачи заказов, где можно принять оплату картой

Во всех случаях деньги приходят напрямую на счёт в Точка Банке, а комиссия начинается от 0,7%.