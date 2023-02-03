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Эквайринг для такси

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Платежи по 54-ФЗ, прозрачные и безопасные

Удобство водителей

Не нужно работать с наличными и сдачей, отчётность проще

Выберите удобный способ приёма платежей
Интернет-эквайрингКомиссия от 2,8%. На сайте или в приложении
QR-платежиКомиссия от 0,7%. Деньги на счёте за 15 секунд
Торговый эквайрингКомиссия от 2,79%. Через терминал в машине

Какое оборудование вам подойдёт

Предоставим всё для подключения — от терминала
до фискального накопителя

Для приёма платежей по картам

1. Терминал
2. Фискальный накопитель
3. Онлайн‑касса

Для приёма QR‑платежей

1. Фискальный накопитель
2. Онлайн‑касса 

Для приёма платежей через интернет‑эквайринг

1. Онлайн‑касса
2. Фискальный накопитель

Как подключить эквайринг для такси от Точка Банк

1

Оставьте заявку

Позвоним и ответим на все вопросы. Подберём выгодный тариф эквайринга и откроем счёт в Точка Банке.

2

Подключите эквайринг

Поможем настроить эквайринг в приложении в два шага и интегрировать его с другими системами.

3

Принимайте платежи

Готово! Теперь вы можете принимать безналичные платежи.

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Эквайринг от Точка Банк подходит любому бизнесу

Автомойки
Курьеры и службы доставки
Онлайн-школы и курсы
ПВЗ

Частые вопросы

Нужна ли лицензия для эквайринга в такси?

Для подключения эквайринга в такси отдельная лицензия не требуется. Главное, чтобы у компании или ИП была разрешённая деятельность по перевозке пассажиров.

Банк может запросить копию лицензии на таксомоторные перевозки при оформлении договора, но сам эквайринг вы можете подключить без дополнительных разрешений.

Нужны ли онлайн-кассы для приёма платежей в такси?

Да, если вы принимаете оплату за поездку картой, по QR‑коду или через онлайн‑сервис, нужна онлайн‑касса. Она передаёт данные о платеже в ФНС.

Сколько стоит эквайринг для такси?

Комиссия за эквайринг для такси начинается от 0,7% за каждую оплату поездки.

Точный процент зависит от оборота и способа приёма платежей — по карте, QR‑коду или в приложении. Банк спишет только комиссию, а оставшаяся сумма поступит напрямую на счёт водителя или компании.

Какие документы нужны для подключения эквайринга?

Чтобы подключить эквайринг для такси, обычно достаточно: — паспорта руководителя или индивидуального предпринимателя; — реквизитов расчётного счёта; — договора или лицензии на перевозку пассажиров, если требуется по закону.

Оставьте заявку — мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, уточним детали и поможем подключить приём платежей.

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Эквайринг для такси: удобные платежи для бизнеса в сфере перевозки пассажиров с комиссией от 0,7% — Точка Банк