Эквайринг для такси

Для подключения эквайринга в такси отдельная лицензия не требуется. Главное, чтобы у компании или ИП была разрешённая деятельность по перевозке пассажиров.

Банк может запросить копию лицензии на таксомоторные перевозки при оформлении договора, но сам эквайринг вы можете подключить без дополнительных разрешений.