Увеличение продаж
Пассажиру удобно платить — меньше отказов от поездок
Безопасные транзакции
Платежи по 54-ФЗ, прозрачные и безопасные
Удобство водителей
Не нужно работать с наличными и сдачей, отчётность проще
1. Терминал
2. Фискальный накопитель
3. Онлайн‑касса
1. Фискальный накопитель
2. Онлайн‑касса
1. Онлайн‑касса
2. Фискальный накопитель
Позвоним и ответим на все вопросы. Подберём выгодный тариф эквайринга и откроем счёт в Точка Банке.
Поможем настроить эквайринг в приложении в два шага и интегрировать его с другими системами.
Готово! Теперь вы можете принимать безналичные платежи.
Для подключения эквайринга в такси отдельная лицензия не требуется. Главное, чтобы у компании или ИП была разрешённая деятельность по перевозке пассажиров.
Банк может запросить копию лицензии на таксомоторные перевозки при оформлении договора, но сам эквайринг вы можете подключить без дополнительных разрешений.
Да, если вы принимаете оплату за поездку картой, по QR‑коду или через онлайн‑сервис, нужна онлайн‑касса. Она передаёт данные о платеже в ФНС.
Комиссия за эквайринг для такси начинается от 0,7% за каждую оплату поездки.
Точный процент зависит от оборота и способа приёма платежей — по карте, QR‑коду или в приложении. Банк спишет только комиссию, а оставшаяся сумма поступит напрямую на счёт водителя или компании.
Чтобы подключить эквайринг для такси, обычно достаточно: — паспорта руководителя или индивидуального предпринимателя; — реквизитов расчётного счёта; — договора или лицензии на перевозку пассажиров, если требуется по закону.
Оставьте заявку — мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, уточним детали и поможем подключить приём платежей.