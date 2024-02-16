Онлайн-меню по QR-коду

Это цифровое меню, которое открывается у гостя на телефоне после сканирования QR‑кода. Оно заменяет бумажное меню — это удобно и гигиенично.
Просто разместите QR‑коды на столах или стойках. Гости смогут сделать заказ и посмотреть состав прямо с телефона — без ожидания и вопросов персоналу. Особенно удобно в пиковые часы.
Подключите Клик от Точка Банк — это простой сервис, который помогает создать онлайн‑меню всего за несколько шагов. Заполните позиции, добавьте фотографии и цены, а мы сгенерируем QR‑коды и поможем с настройкой.
Да. Меню редактируется в пару кликов в личном кабинете — вы можете менять цены, описания, фото или скрывать блюда. Обновления сразу появляются у гостей. Не нужно перепечатывать меню каждый раз.
Только доступ к Клик и немного времени: заполните меню и выберите оформление. Никакого специального оборудования не требуется. Всё работает онлайн, с телефона или компьютера.
Ограничений нет — можно добавить любое количество блюд, категорий, напитков и даже сезонных предложений. Вы сами управляете структурой — как в обычном ресторанном меню, только проще.
Да, если подключить функцию приёма заказов, гость сможет выбрать блюда, оформить и оплатить заказ онлайн. Это удобно для кафе с самообслуживанием, фуд‑кортов и доставок.