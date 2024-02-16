Поиск
  1. tochka.com
  2. Приём платежей
  3. Сервис для оплаты счёта по QR-коду
  4. Онлайн-меню по QR-коду

Онлайн-меню по QR-коду

Цифровое меню для кафе и ресторанов
Работает прямо в браузере

Бесплатное цифровое меню для вашего бизнеса

Работает без абонентской платы

Открывается в браузере смартфона

Показывает актуальные позиции и цены

Подойдёт для кафе, ресторанов, кофеен и других форматов

Как работает онлайн-меню по QR-коду

Вы размещаете QR-код на тейбл-тенте

Гость сканирует QR-код

Меню открывается в смартфоне гостя

Возможности онлайн-меню

Фото и описание блюд

Картинка
Цены и категории

Картинка
Чаевые и отзывы

Картинка
Онлайн‑заказ

Картинка

Полезно бизнесу и удобно гостям

Ниже издержки, быстрее обслуживание
Гость видит меню сразу и не ждёт официанта

Картинка
Меню не рвётся, не теряется и не пачкается

Картинка
Позиции и цены можно легко обновить в личном кабинете

Картинка

Частые вопросы

Что такое онлайн-меню по QR-коду?

Это цифровое меню, которое открывается у гостя на телефоне после сканирования QR‑кода. Оно заменяет бумажное меню — это удобно и гигиенично.

Как использовать электронное меню по QR-коду?

Просто разместите QR‑коды на столах или стойках. Гости смогут сделать заказ и посмотреть состав прямо с телефона — без ожидания и вопросов персоналу. Особенно удобно в пиковые часы.

Как создать онлайн-меню по QR-коду для моего ресторана?

Подключите Клик от Точка Банк — это простой сервис, который помогает создать онлайн‑меню всего за несколько шагов. Заполните позиции, добавьте фотографии и цены, а мы сгенерируем QR‑коды и поможем с настройкой.

Можно ли обновлять цифровое меню?

Да. Меню редактируется в пару кликов в личном кабинете — вы можете менять цены, описания, фото или скрывать блюда. Обновления сразу появляются у гостей. Не нужно перепечатывать меню каждый раз.

Что нужно для подключения онлайн-меню?

Только доступ к Клик и немного времени: заполните меню и выберите оформление. Никакого специального оборудования не требуется. Всё работает онлайн, с телефона или компьютера.

Есть ли ограничения по позициям в онлайн-меню?

Ограничений нет — можно добавить любое количество блюд, категорий, напитков и даже сезонных предложений. Вы сами управляете структурой — как в обычном ресторанном меню, только проще.

Можно ли сделать заказ через онлайн-меню?

Да, если подключить функцию приёма заказов, гость сможет выбрать блюда, оформить и оплатить заказ онлайн. Это удобно для кафе с самообслуживанием, фуд‑кортов и доставок.

Может быть интересно

Чаевые по QR‑коду

Подробнее
Картинка
Интернет‑эквайринг

Подробнее
Картинка
Онлайн‑кассы

Подробнее
Картинка
Торговый эквайринг

Подробнее
Картинка
Облачные кассы

Подробнее
Картинка
Оплата счёта по QR‑коду

Подробнее
Картинка

Статьи по теме

20 АПРЕЛЯ 2024
1977
Лена Тарасова
Безопасно ли платить QR-кодом?
16 ФЕВРАЛЯ 2024
7279
Лена Тарасова
Чаевые через QR-код

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Онлайн-меню по QR-коду: электронное меню для ресторанов, кафе и баров — Точка Банк