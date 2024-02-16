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Клик: меню, чаевые и оплата счёта по QR-коду

Сервис для ресторанов, баров и других заведений общепита

Комиссия для бизнеса от 0%, если  гости оплачивают её сами

Гостям удобнее оставлять чаевые сразу при оплате

0 ₽ за подключение и таблички с QR-кодом в вашем стиле

Как работает сервис «Клик»

Гость сканирует QR‑код

Шаг 1

Видит свой заказ

Шаг 2

Выбирает способ оплаты

Шаг 3

Оплачивает счёт и оставляет чаевые

Шаг 4

Что видит гость, когда оплачивает счёт с Кликом

Посмотреть

Удобно для бизнеса

Ставка по эквайрингу 0%

Если гость возьмёт комиссию на себя. В ином случае — 0,5% от суммы счёта и 5% от суммы чаевых.

Оборачиваемость выше на 15%

Столы обслуживаются быстрее, а в час пик в среднем появляется одна дополнительная посадка

Работа с программами лояльности

Сможете начислять и списывать бонусы в iikoCard, Premium Bonus и Prime Hill

Интеграция с POS-системами

Сможете получать сумму заказа из вашей кассы iiko и r_keeper без ручника

Раздельный счёт на бар и кухню

Сервис автоматически разделит платежи на два юрлица

Подключение за один день

Будем на связи и поможем во всём разобраться

Удобно для клиентов

Никаких приложений

Гости пользуются сервисом в браузере, установленном на смартфоне

Не нужно ждать официанта

Изучить меню, узнать детали заказа и оплатить счёт можно прямо в смартфоне за 10 секунд

Оформить предоплату можно онлайн

Не придётся звонить, чтобы оплатить депозит

Легко разделять счёт

Гости сами выбирают нужные позиции из заказа и платят за себя

Не нужно носить наличные

Сервис предложит гостю оставить чаевые во время оплаты по QR‑коду

Мгновенный отзыв

Гости делятся впечатлениями внутри платформы или на странице ресторана в картах или соцсетях

Комиссия за оплату через Клик — от 0%

Без абонентской платы
Обычно комиссию платит клиент

В таком случае для заведения она равна нулю. По внутренней аналитике Клика до 80% клиентов берут комиссию на себя.

Если гость не берёт комиссию на себя

Ресторан платит 0,5% от суммы счёта, а официант — 5% от суммы чаевых. Комиссия удерживается автоматически при зачислении.

Бесплатное оформление в вашем фирменном стиле

Таблички с QR-кодом

Изготовим платёжные таблички в цветах и с логотипом вашего бренда. От заказа до доставки — пять рабочих дней.

Интерфейс веб-страницы

Оформить интерфейс меню вы можете самостоятельно. Выберите фирменные цвета, добавьте логотип — и брендированная страничка готова.  

Клик всегда на связи

Наши специалисты помогут с любыми вопросами: настройкой, интеграцией с POS, выдачей чеков и не только. Отвечаем за несколько минут, на связи 24/7, даже в праздники и выходные.

Как подключить оплату счёта и чаевых через Клик

1

Оставьте заявку

Достаточно указать имя и номер телефона. Перезвоним в течение рабочего дня, чтобы уточнить детали.

2

Настройте интеграцию

Интегрируйте Клик в вашу POS‑систему, если это необходимо. Будем на связи и подскажем, как это сделать.

3

Заполните профиль

Оформите его в фирменных цветах, напишите о своей компании, добавьте услуги или меню

4

Получите таблички с QR-кодом

Изготовим и привезём за пять дней. Разместите их на ресепшене, столиках, возле кассы или в других местах.

5

Готово!

Теперь принимать оплату можно выгоднее и быстрее

Частые вопросы

Сколько стоит подключить сервис безналичных чаевых и онлайн-оплаты счёта?

Подключение сервиса «Клик» полностью бесплатное. Абонентской платы тоже нет.

Как подключить сервис?

Оставьте заявку на нашем сайте, и мы перезвоним вам в течение рабочего дня. Дальше всё сделаем сами — поможем настроить, доставим готовые брендированные QR‑коды, и ваш бизнес сразу начнёт принимать оплаты и чаевые.

Нужно ли гостю скачивать приложение, чтобы воспользоваться сервисом?

Нет, гостю не нужно ничего скачивать. Для оплаты счёта и чаевых достаточно камеры смартфона и браузера.

Какие кассовые системы поддерживает Клик от Точка Банк?

Мы уже интегрированы с популярными кассовыми системами iiko и r_keeper. Если у вас другая касса — напишите нам, и мы проверим возможность быстрой интеграции.

Нужно ли покупать дополнительное оборудование?

Нет, дополнительное оборудование не нужно. Достаточно табличек с QR‑кодом, которые мы сами для вас подготовим и доставим.

Можно ли настроить внешний вид QR-кодов под стиль моего заведения?

Конечно! Мы бесплатно напечатаем QR‑коды на брендированных тейбл‑тентах, используя цвета и логотип вашего заведения.

Что, если интернет пропадёт или гость не захочет пользоваться сервисом?

Не переживайте: в любой ситуации гость всегда сможет рассчитаться традиционным способом. Использование Клика — дополнительная удобная опция, а не единственный способ оплаты.

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Клик от Точка Банк - оплата счета по QR-коду и безналичные чаевые