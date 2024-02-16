Клик: меню, чаевые и оплата счёта по QR-коду

Комиссия для бизнеса от 0%, если гости оплачивают её сами
Гостям удобнее оставлять чаевые сразу при оплате
0 ₽ за подключение и таблички с QR-кодом в вашем стиле
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Если гость возьмёт комиссию на себя. В ином случае — 0,5% от суммы счёта и 5% от суммы чаевых.
Столы обслуживаются быстрее, а в час пик в среднем появляется одна дополнительная посадка
Сможете начислять и списывать бонусы в iikoCard, Premium Bonus и Prime Hill
Сможете получать сумму заказа из вашей кассы iiko и r_keeper без ручника
Сервис автоматически разделит платежи на два юрлица
Будем на связи и поможем во всём разобраться
Гости пользуются сервисом в браузере, установленном на смартфоне
Изучить меню, узнать детали заказа и оплатить счёт можно прямо в смартфоне за 10 секунд
Не придётся звонить, чтобы оплатить депозит
Гости сами выбирают нужные позиции из заказа и платят за себя
Сервис предложит гостю оставить чаевые во время оплаты по QR‑коду
Гости делятся впечатлениями внутри платформы или на странице ресторана в картах или соцсетях
В таком случае для заведения она равна нулю. По внутренней аналитике Клика до 80% клиентов берут комиссию на себя.
Ресторан платит 0,5% от суммы счёта, а официант — 5% от суммы чаевых. Комиссия удерживается автоматически при зачислении.
Изготовим платёжные таблички в цветах и с логотипом вашего бренда. От заказа до доставки — пять рабочих дней.
Оформить интерфейс меню вы можете самостоятельно. Выберите фирменные цвета, добавьте логотип — и брендированная страничка готова.
Наши специалисты помогут с любыми вопросами: настройкой, интеграцией с POS, выдачей чеков и не только. Отвечаем за несколько минут, на связи 24/7, даже в праздники и выходные.
Достаточно указать имя и номер телефона. Перезвоним в течение рабочего дня, чтобы уточнить детали.
Интегрируйте Клик в вашу POS‑систему, если это необходимо. Будем на связи и подскажем, как это сделать.
Оформите его в фирменных цветах, напишите о своей компании, добавьте услуги или меню
Изготовим и привезём за пять дней. Разместите их на ресепшене, столиках, возле кассы или в других местах.
Теперь принимать оплату можно выгоднее и быстрее
Подключение сервиса «Клик» полностью бесплатное. Абонентской платы тоже нет.
Оставьте заявку на нашем сайте, и мы перезвоним вам в течение рабочего дня. Дальше всё сделаем сами — поможем настроить, доставим готовые брендированные QR‑коды, и ваш бизнес сразу начнёт принимать оплаты и чаевые.
Нет, гостю не нужно ничего скачивать. Для оплаты счёта и чаевых достаточно камеры смартфона и браузера.
Мы уже интегрированы с популярными кассовыми системами iiko и r_keeper. Если у вас другая касса — напишите нам, и мы проверим возможность быстрой интеграции.
Нет, дополнительное оборудование не нужно. Достаточно табличек с QR‑кодом, которые мы сами для вас подготовим и доставим.
Конечно! Мы бесплатно напечатаем QR‑коды на брендированных тейбл‑тентах, используя цвета и логотип вашего заведения.
Не переживайте: в любой ситуации гость всегда сможет рассчитаться традиционным способом. Использование Клика — дополнительная удобная опция, а не единственный способ оплаты.