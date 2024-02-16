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Электронные чаевые и отзывы по QR-коду

Электронные чаевые и отзывы по QR-коду
Без терминала и приложения с сервисом «Клик»
Доход официантов выше, а кадры не «утекают»

Как работает сервис для приёма чаевых и отзывов

Гость сканирует QR‑код на столе или стойке

Электронные чаевые и отзывы по QR-коду
Попадает на страницу оплаты

Электронные чаевые и отзывы по QR-коду
Оставляет чаевые

Электронные чаевые и отзывы по QR-коду
По желанию — пишет отзыв

Электронные чаевые и отзывы по QR-коду

Безналичные чаевые для вашего бизнеса

Кафе

Чаевые становятся частью сервиса в формате самообслуживания

Рестораны

Доход официантов растёт, а утечка кадров снижается

Кофейни

Гости быстро проводят оплату и выражают благодарность бариста

Другие заведения общепита

Клик работает везде, где гости останавливаются поесть

Честные отзывы гостей

Отзыв приходит вам напрямую

Вы улучшаете сервис на основе обратной связи

Ваша репутация в соцсетях не страдает

Чаевые сотруднику или команде

Гость сам выбирает, кому отправить чаевые — конкретному официанту, бариста или всей смене. Суммы распределяются автоматически, а вы видите статистику каждого сотрудника.

Бесплатное оформление в вашем фирменном стиле

Личный кабинет и гибкие настройки
Всё нужное под рукой: сумма чаевых, отзывы и аналитика по сотрудникам. Можно подключить уведомления, настроить роли и скачать отчёты.
Адаптация под ваш фирменный стиль
Страница с чаевыми в ваших цветах — с логотипом заведения и кастомным приветствием

Бесплатное оформление в вашем фирменном стиле

Личный кабинет и гибкие настройки
Всё нужное под рукой: сумма чаевых, отзывы и аналитика по сотрудникам. Можно подключить уведомления, настроить роли и скачать отчёты.
Электронные чаевые и отзывы по QR-коду
Адаптация под ваш фирменный стиль
Страница с чаевыми в ваших цветах — с логотипом заведения и кастомным приветствием
Электронные чаевые и отзывы по QR-коду
Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Что такое электронные чаевые по QR-коду?

Это способ сбора чаевых без наличных — с помощью QR‑кода. Гость сканирует код, переходит по ссылке и переводит чаевые официанту, курьеру или другому сотруднику. Всё происходит через браузер, приложение скачивать не нужно.

Как работает система безналичных чаевых?

Очень просто. Гость сканирует QR‑код, выбирает сумму, при желании оставляет отзыв и отправляет деньги — картой или через СБП. Оплата занимает пару секунд, а сотрудник получает чаевые на счёт. Система работает стабильно, без лишних действий.

Куда публикуются отзывы, которые оставляют пользователи?

Отзывы не попадают в интернет. Они приходят только вам в личный кабинет. Это честная обратная связь от гостей: помогает понять, как работает команда, и вовремя отреагировать, если что‑то пошло не так.

Как подключить сервис чаевых по QR-коду?

Оставьте заявку на сайте — мы свяжемся, уточним детали и подключим сервис. Всё настроим под ваш ресторанный бизнес: от внешнего вида страницы до распределения чаевых между сотрудниками.

Где лучше разместить QR-код?

Самое популярное место — тейбл‑тенты на столах. Также QR‑код можно разместить на стойке, в упаковке доставки или рядом с кассой — везде, где гость точно его заметит.

Важно, чтобы QR был в поле зрения в момент, когда гость готов оставить чаевые или отзыв. Чем проще его найти — тем выше шанс, что сервисом воспользуются.

Нужно ли гостям скачивать какое-то приложение?

Нет, скачивать ничего не нужно. Сервис работает прямо в браузере — гость просто сканирует QR‑код и выбирает сумму. Всё удобно и без лишних действий.

Облагаются ли чаевые налогом?

Если гость оставляет чаевые напрямую сотруднику, они не облагаются налогом. При этом система автоматически фискализирует чеки — всё законно и прозрачно.

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