Чаевые становятся частью сервиса в формате самообслуживания
Доход официантов растёт, а утечка кадров снижается
Гости быстро проводят оплату и выражают благодарность бариста
Клик работает везде, где гости останавливаются поесть
Это способ сбора чаевых без наличных — с помощью QR‑кода. Гость сканирует код, переходит по ссылке и переводит чаевые официанту, курьеру или другому сотруднику. Всё происходит через браузер, приложение скачивать не нужно.
Очень просто. Гость сканирует QR‑код, выбирает сумму, при желании оставляет отзыв и отправляет деньги — картой или через СБП. Оплата занимает пару секунд, а сотрудник получает чаевые на счёт. Система работает стабильно, без лишних действий.
Отзывы не попадают в интернет. Они приходят только вам в личный кабинет. Это честная обратная связь от гостей: помогает понять, как работает команда, и вовремя отреагировать, если что‑то пошло не так.
Оставьте заявку на сайте — мы свяжемся, уточним детали и подключим сервис. Всё настроим под ваш ресторанный бизнес: от внешнего вида страницы до распределения чаевых между сотрудниками.
Самое популярное место — тейбл‑тенты на столах. Также QR‑код можно разместить на стойке, в упаковке доставки или рядом с кассой — везде, где гость точно его заметит.
Важно, чтобы QR был в поле зрения в момент, когда гость готов оставить чаевые или отзыв. Чем проще его найти — тем выше шанс, что сервисом воспользуются.
Нет, скачивать ничего не нужно. Сервис работает прямо в браузере — гость просто сканирует QR‑код и выбирает сумму. Всё удобно и без лишних действий.
Если гость оставляет чаевые напрямую сотруднику, они не облагаются налогом. При этом система автоматически фискализирует чеки — всё законно и прозрачно.