Эквайринг для турагентства

Интеграция проста — подключаете эквайринг от Точка Банка, и клиенты смогут оплачивать туры и услуги прямо на сайте через интеграцию по API.

Настройка проходит через личный кабинет: выбираете способ приёма платежей, добавляете кнопку оплаты, и всё работает без дополнительного кода.

Банк помогает с подключением и проверяет, чтобы оплата проходила безопасно.