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Эквайринг для турагентства

Принимайте платежи по ставке от 0,7%

Увеличение продаж

Клиенту удобно платить — меньше отказов от туров

Безопасные транзакции

Платежи по 54-ФЗ, прозрачные и безопасные

Удобство клиентов

Оплата привычным способом — картой, по QR‑коду или онлайн

Выберите удобный способ приёма платежей
Интернет-эквайрингСниженная ставка от 1,5% — акция до 30 июня. Для оплаты на сайте или онлайн‑бронирования
QR-платежиКомиссия от 0,7%. Деньги на счёте за 15 секунд
Торговый эквайрингКомиссия от 1,64%. Через терминал и в офисе турагентства
Акция до 30 июня 2026 года
Интернет‑эквайринг для турагентств по сниженной ставке 1,5%

Для новых клиентов интернет‑эквайринга в Точка Банке

  • Оставьте свою первую заявку на интернет-эквайринг до 30 июня и получите сниженную ставку на первый месяц
  • При оборотах от 500 000 ₽ ставка 1,5% становится постоянной. Подробнее в условиях акции.
Интернет-эквайринг для турагентств

Какое оборудование вам подойдёт

Предоставим всё для подключения — от терминала
до фискального накопителя

Для приёма платежей по картам

1. Терминал
2. Фискальный накопитель
3. Онлайн‑касса

Для приёма QR‑платежей

1. Фискальный накопитель
2. Онлайн‑касса 

Для приёма платежей через интернет‑эквайринг

1. Онлайн‑касса
2. Фискальный накопитель

Как подключить эквайринг для турагентства от Точка Банк

1

Оставьте заявку

Позвоним и ответим на все вопросы. Подберём выгодный тариф эквайринга и откроем счёт в Точка Банке.

2

Подключите эквайринг

Поможем настроить эквайринг в приложении в два шага и интегрировать его с другими системами.

3

Принимайте платежи

Готово! Теперь вы можете принимать безналичные платежи.

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Эквайринг от Точка Банк подходит любому бизнесу

Автомойки
Курьеры и службы доставки
Онлайн-школы и курсы
ПВЗ

Частые вопросы

Как интегрировать эквайринг на сайт турагентства?

Интеграция проста — подключаете эквайринг от Точка Банка, и клиенты смогут оплачивать туры и услуги прямо на сайте через интеграцию по API.

Настройка проходит через личный кабинет: выбираете способ приёма платежей, добавляете кнопку оплаты, и всё работает без дополнительного кода.

Банк помогает с подключением и проверяет, чтобы оплата проходила безопасно.

Нужна ли лицензия для подключения эквайринга?

Нет, для подключения эквайринга турагентству лицензия не требуется.

Главное, чтобы деятельность была официально зарегистрирована: ИП или турфирма с кодами ОКВЭД в сфере туризма и услуг.

Банк проверит документы при подключении, и после одобрения вы сможете принимать платежи онлайн или по ссылке.

Что нужно бизнесу в сфере туризма, чтобы соответствовать требованиям закона 54-ФЗ?

Требуется онлайн‑касса с фискальным накопителем.

Её можно подключить в Точка Банке — чеки будут формироваться и отправляться клиенту автоматически при каждой оплате тура.

Так турагентство или ИП работают по закону и экономят время на отчётности.

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Эквайринг для турагентства: удобные платежи для вашего бизнеса с комиссией от 0,7% — Точка Банк