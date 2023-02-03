Эквайринг для турагентства

Увеличение продаж
Клиенту удобно платить — меньше отказов от туров
Безопасные транзакции
Платежи по 54-ФЗ, прозрачные и безопасные
Удобство клиентов
Оплата привычным способом — картой, по QR‑коду или онлайн
Для новых клиентов интернет‑эквайринга в Точка Банке
1. Терминал
2. Фискальный накопитель
3. Онлайн‑касса
1. Фискальный накопитель
2. Онлайн‑касса
1. Онлайн‑касса
2. Фискальный накопитель
Позвоним и ответим на все вопросы. Подберём выгодный тариф эквайринга и откроем счёт в Точка Банке.
Поможем настроить эквайринг в приложении в два шага и интегрировать его с другими системами.
Готово! Теперь вы можете принимать безналичные платежи.
Интеграция проста — подключаете эквайринг от Точка Банка, и клиенты смогут оплачивать туры и услуги прямо на сайте через интеграцию по API.
Настройка проходит через личный кабинет: выбираете способ приёма платежей, добавляете кнопку оплаты, и всё работает без дополнительного кода.
Банк помогает с подключением и проверяет, чтобы оплата проходила безопасно.
Нет, для подключения эквайринга турагентству лицензия не требуется.
Главное, чтобы деятельность была официально зарегистрирована: ИП или турфирма с кодами ОКВЭД в сфере туризма и услуг.
Банк проверит документы при подключении, и после одобрения вы сможете принимать платежи онлайн или по ссылке.
Требуется онлайн‑касса с фискальным накопителем.
Её можно подключить в Точка Банке — чеки будут формироваться и отправляться клиенту автоматически при каждой оплате тура.
Так турагентство или ИП работают по закону и экономят время на отчётности.