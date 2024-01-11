B2B‑бизнес с наставником

Практикующие наставники
Получайте проверенную информацию от опытных предпринимателей
Понятный план действий
Проверьте реальный спрос, рассчитайте экономику, научитесь растить продажи
Разборы кейсов участников
Обсуждайте свои бизнес‑задачи на эфирах с экспертами и вместе находите решения
Протестируете спрос, проверите экономику и вместе с наставниками подготовите продукт к запуску
Узнаете, как выстроить стабильный поток клиентов и избежать кассовых разрывов в начале пути
Поймёте, кому нужен ваш продукт и за что клиент готов платить
Разберётесь, как собрать предложение и довести разговор до сделки
Выберете каналы продвижения, оцените расходы и подготовите сообщения для первого касания
Выстроите воронку продаж и внедрите её в свою CRM
Поймёте, сколько вы на самом деле зарабатываете и куда уходят деньги
Определите точки роста в вашем бизнесе и соберёте план действий
Зафиксируем, с чего вы начинали и к каким результатам пришли, чтобы наглядно увидеть прогресс
Дадим базу знаний с инструкциями и фреймворками — всё, чтобы сразу применить знания на практике
Вы сможете задавать вопросы прямо в чате интернет‑банка и получать персональные рекомендации от экспертов
Предложим сервисы банка, чтобы легче справляться с ежедневными задачами и постоянно расти
Поэтому мы сделали участие платным — чтобы ваше решение было осознанным
Вам не придётся разбираться во всём без поддержки — почти три месяца рядом будут предприниматели, которые проходили через те же сложности
Наставники не проводят открытые консультации и делятся своим опытом только в рамках программы
Обычно такие консультации стоят дороже, но мы хотим помочь начинающим предпринимателям в непростые времена
Благодаря опытным наставникам вы выберете каналы привлечения B2B‑клиентов, составите пошаговый план действий и соберёте простую воронку продаж для B2B — от первого контакта до заявки.
Обучение строится вокруг практических задач вашего бизнеса. Вы не только изучаете теорию, но и проверяете спрос, работаете с клиентами, проводите тестирование гипотез, считаете экономику и разбираете результаты с наставниками.
Программа поможет вам упаковать уже готовую услугу. За три месяца вы определите свою аудиторию, сформулируете ценностное предложение и соберёте понятные УТП для клиентов, которые можно использовать на лендинге и в коммерческом предложении для B2B.
Программа рассчитана на разные сферы B2B‑услуг: IT‑разработку, логистику, грузоперевозки, рекламу, строительство, недвижимость. Подход можно применять и в других нишах, где вы работаете с B2B‑клиентами.
В программе участвуют опытные предприниматели и эксперты в продажах, маркетинге, финансах, развитии бизнеса. Вас ждёт 12 онлайн‑встреч, разборы кейсов, обратная связь и поддержка экспертов в чате.
Программа рассчитана примерно на три месяца. Онлайн‑встречи проходят по четвергам в 18:00 по Москве и записываются, поэтому участие можно совмещать с работой.
Благодаря поддержке и знаниям наставников участники проверят спрос, упакуют продукт, найдут каналы привлечения и рассчитают экономику именно для своего бизнеса. А в финале смогут определить точки роста, чтобы составить подробный и понятный план развития.
Благодаря программе вы разберётесь, откуда приходят клиенты, какие действия влияют на продажи и что ограничивает рост бизнеса. Также вы поймёте, как выстроить систему продаж и финансовый учёт. Эти знания помогут сделать ведение бизнеса управляемым и двигаться к прогнозируемому результату.
Программа позволит оценить состояние бизнеса, найти точки роста и понять, что стоит изменить. За счёт этого вы и составите конкретный план дальнейшего развития бизнеса.