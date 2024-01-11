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B2B‑бизнес с наставником

Участвуйте в онлайн‑программе, чтобы привлекать клиентов и прогнозировать продажи с первых месяцев ведения бизнеса

Практикующие наставники

Получайте проверенную информацию от опытных предпринимателей

Понятный план действий

Проверьте реальный спрос, рассчитайте экономику, научитесь растить продажи

Разборы кейсов участников

Обсуждайте свои бизнес‑задачи на эфирах с экспертами и вместе находите решения

Кому подойдёт программа

Предпринимателям в сфере B2B‑услуг, которые открывают новый бизнес в логистике, IT, рекламе, строительстве, недвижимости и других сферах
Запускаете B2B‑бизнес в новой для себя нише

Протестируете спрос, проверите экономику и вместе с наставниками подготовите продукт к запуску

Хотите уйти из найма и открыть своё дело

Узнаете, как выстроить стабильный поток клиентов и избежать кассовых разрывов в начале пути

Чему вы научитесь

9–22 ноября
Модуль 1: Выявление
спроса

Поймёте, кому нужен ваш продукт и за что клиент готов платить

23 ноября – 6 декабря
Модуль 2: Ценностное предложение

Разберётесь, как собрать предложение и довести разговор до сделки

7–20 декабря
Модуль 3: Привлечение клиентов

Выберете каналы продвижения, оцените расходы и подготовите сообщения для первого касания

11–24 января
Модуль 4:
Продажи 

Выстроите воронку продаж и внедрите её в свою CRM

25 января – 7 февраля
Модуль 5:
Финансы

Поймёте, сколько вы на самом деле зарабатываете и куда уходят деньги

8–21 февраля
Модуль 6: Масштабирование

Определите точки роста в вашем бизнесе и соберёте план действий 

Кто ведёт программу

Предприниматели со стажем 10–20 лет помогут не бросить идею на полпути и прийти к прогнозируемому результату
Дмитрий Махлин
  • Партнёр и директор по развитию HRlink — компании из топ‑10 стартапов с российскими корнями по версии Forbes
  • Ранее работал в PepsiCo и Duracell, в том числе на международном рынке
  • Член жюри HR Brand Award и стартап-конкурсов
  • Приглашенный преподаватель Сколково, ВШЭ, ВШБ
Александр Животов
  • Основатель A‑Players Group — экосистемы для масштабирования бизнеса: более 100 выпускников его практикума стали коммерческими, операционными и генеральными директорами
  • Ранее работал коммерческим директором Skypro и создал самый эффективный отдел продаж в России по версии GrowthWisePartners

Елена Рендаревская
  • CFO‑консультант и партнёр международной консалтинговой компании Margo & Partners
  • За 2025 год провела 14 стратегических сессий в компаниях с выручкой от 1 000 000 000 ₽
  • В 2025 и 2026 реализовала 13 проектов по созданию финансовых систем для разных компаний: от онлайн‑школ до птицефабрик
Кирилл Фомичев
  • Основатель группы маркетинговых компаний «Точно»
  • Венчурный инвестор, «Предприниматель года» по версии Ernst & Young
  • Сооснователь клуба венчурных инвесторов PROSTO VC, который вкладывается в глобальные стартапы
  • Партнёр краудлендинговой платформы Invoice.cafe

Что вас ждёт

12 онлайн‑встреч с экспертами
  • Разберём ваши бизнес-задачи вместе с опытными наставниками и другими участниками программы
  • Ответим на ваши вопросы и проведём разборы по четвергам в 18:00 мск — все встречи можно смотреть в записи
Оценка состояния бизнеса

Зафиксируем, с чего вы начинали и к каким результатам пришли, чтобы наглядно увидеть прогресс

Готовые инструменты

Дадим базу знаний с инструкциями и фреймворками — всё, чтобы сразу применить знания на практике

Поддержка и обратная связь

Вы сможете задавать вопросы прямо в чате интернет‑банка и получать персональные рекомендации от экспертов

Подбор сервисов для старта бизнеса

Предложим сервисы банка, чтобы легче справляться с ежедневными задачами и постоянно расти

Как принять участие

Откройте счёт, если его нет
  • Выберите любой тариф Точка Банка: обслуживание счёта — от 0 ₽ в месяц
  • Оплатите программу — мы пришлём платёжную ссылку в чат с поддержкой

Выгодно
3 900 ₽ — единоразово

Оплата частями
1 590 ₽ в месяц — на 3 месяца

Помогаем пройти путь от идеи до первых результатов

Поддерживаем всех, кто готов действовать

Поэтому мы сделали участие платным — чтобы ваше решение было осознанным

Даём опору на старте

Вам не придётся разбираться во всём без поддержки — почти три месяца рядом будут предприниматели, которые проходили через те же сложности

Приглашаем экспертов, к которым сложно попасть

Наставники не проводят открытые консультации и делятся своим опытом только в рамках программы

Предлагаем доступную цену

Обычно такие консультации стоят дороже, но мы хотим помочь начинающим предпринимателям в непростые времена

Частые вопросы

Где можно посмотреть условия подписки «B2B‑бизнес с наставником»?

Условия предоставления подписки доступны по ссылке

Подойдёт ли программа, если я только планирую уйти из найма или перейти от самозанятости к ИП?

Программа подходит тем, кто планирует переход из найма в свой бизнес, запускает B2B‑направление или хочет перейти от самозанятости к ИП. Вы сможете провести проверку спроса, подготовить продукт, найти первых клиентов и рассчитать экономику бизнеса.

Как программа поможет выстроить систему B2B‑продаж и найти первых клиентов?

Благодаря опытным наставникам вы выберете каналы привлечения B2B‑клиентов, составите пошаговый план действий и соберёте простую воронку продаж для B2B — от первого контакта до заявки.

Чем ваше B2B‑обучение отличается от обычных бизнес‑курсов?

Обучение строится вокруг практических задач вашего бизнеса. Вы не только изучаете теорию, но и проверяете спрос, работаете с клиентами, проводите тестирование гипотез, считаете экономику и разбираете результаты с наставниками.

Что делать, если мне нужно упаковать готовую услугу и донести её ценность до клиентов?

Программа поможет вам упаковать уже готовую услугу. За три месяца вы определите свою аудиторию, сформулируете ценностное предложение и соберёте понятные УТП для клиентов, которые можно использовать на лендинге и в коммерческом предложении для B2B.

Для каких сфер и ниш в B2B подходит программа?

Программа рассчитана на разные сферы B2B‑услуг: IT‑разработку, логистику, грузоперевозки, рекламу, строительство, недвижимость. Подход можно применять и в других нишах, где вы работаете с B2B‑клиентами.

Кто выступит в роли наставников и как проходит общение с ними?

В программе участвуют опытные предприниматели и эксперты в продажах, маркетинге, финансах, развитии бизнеса. Вас ждёт 12 онлайн‑встреч, разборы кейсов, обратная связь и поддержка экспертов в чате.

Сколько времени занимает участие и можно ли совмещать программу с основной работой?

Программа рассчитана примерно на три месяца. Онлайн‑встречи проходят по четвергам в 18:00 по Москве и записываются, поэтому участие можно совмещать с работой.

Какую реальную помощь получают участники программы наставничества?

Благодаря поддержке и знаниям наставников участники проверят спрос, упакуют продукт, найдут каналы привлечения и рассчитают экономику именно для своего бизнеса. А в финале смогут определить точки роста, чтобы составить подробный и понятный план развития.

Как программа помогает упростить ведение бизнеса и сделать выручку прогнозируемой?

Благодаря программе вы разберётесь, откуда приходят клиенты, какие действия влияют на продажи и что ограничивает рост бизнеса. Также вы поймёте, как выстроить систему продаж и финансовый учёт. Эти знания помогут сделать ведение бизнеса управляемым и двигаться к прогнозируемому результату.

Как программа помогает развивать уже работающий бизнес?

Программа позволит оценить состояние бизнеса, найти точки роста и понять, что стоит изменить. За счёт этого вы и составите конкретный план дальнейшего развития бизнеса.

Подойдёт ли программа тем, кто недавно открыл ИП и пока не набрался опыта?

Программа поможет систематизировать работу с клиентами: проверить предложение, выстроить систему продаж для B2B, привлечь клиентов и разобраться в экономике бизнеса. Это особенно полезно тем, кто только начинает свой путь.

Подойдёт ли программа, если я только планирую уйти из найма или перейти от самозанятости к ИП?

Программа подходит тем, кто планирует переход из найма в свой бизнес, запускает B2B‑направление или хочет перейти от самозанятости к ИП. Вы сможете провести проверку спроса, подготовить продукт, найти первых клиентов и рассчитать экономику бизнеса.

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B2B-обучение и наставничество в бизнесе: помощь в ведении бизнеса, системе продаж, привлечение клиентов и развитие бизнеса с Точка Банк