B2B‑бизнес с наставником

Благодаря программе вы разберётесь, откуда приходят клиенты, какие действия влияют на продажи и что ограничивает рост бизнеса. Также вы поймёте, как выстроить систему продаж и финансовый учёт. Эти знания помогут сделать ведение бизнеса управляемым и двигаться к прогнозируемому результату.