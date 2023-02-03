Дополнительное соглашение к договору

Допсоглашение ― это документ, который заключают, чтобы изменить условия договора. Важно указать:

― номер и дату договора, к которому относится соглашение;

― что именно меняется: срок, сумма, объём работ или другие условия;

― с какой даты начинают действовать изменения.

Соглашение оформляется в двух экземплярах — по одному для каждой стороны. Подписывать должен тот же представитель, что и основной договор, или другой уполномоченный человек.

Если формулировки вызывают сомнения, лучше проконсультироваться с юристом, особенно если речь идёт о существенных условиях.