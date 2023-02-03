Больше не нужно печатать и сканировать доп. соглашения. Загрузите файл в ЭДО и подпишите с помощью КЭП.
— Название и номер соглашения
— Дату составления
— Номер и дату основного договора
— Данные и реквизиты сторон
— ФИО и должности тех, кто будет подписывать документ
1. Тип документа, номер, дату, название
2. ИНН или имя контрагента
3. Тип и номер договора
После этого сохраните и нажмите «Подписать и отправить». Подпишите документ электронной подписью и отправьте контрагенту.
Выпускается платно в удостоверяющем центре и выдаётся на USB‑токене. Подходит, если:
— Основной договор подписан КЭП
— Стороны договорились подписывать документы в ЭДО с помощью КЭП
— Допсоглашение к трудовому договору подписывает работодатель
Считается неквалифицированной электронной подписью, или НЭП, выпускается онлайн, через Госуслуги. Подходит, если:
— Заказчик и исполнитель пользуются одной системой ЭДО— У контрагента нет ЭДО. В таком случае документ и ссылка на подписание ему придут по электронной почте
— По закону необязательно применять КЭП
— Стороны заключили соглашение об использовании НЭП при ЭДО
— Сотрудник подписывает допсоглашение к трудовому договору в кадровом ЭДО
Допсоглашение ― это документ, который заключают, чтобы изменить условия договора. Важно указать:
― номер и дату договора, к которому относится соглашение;
― что именно меняется: срок, сумма, объём работ или другие условия;
― с какой даты начинают действовать изменения.
Соглашение оформляется в двух экземплярах — по одному для каждой стороны. Подписывать должен тот же представитель, что и основной договор, или другой уполномоченный человек.
Если формулировки вызывают сомнения, лучше проконсультироваться с юристом, особенно если речь идёт о существенных условиях.
Когда требуется изменить условия действующего договора — продлить срок, поменять цену или уточнить обязанности. Всё, что отличается от первоначального текста, нужно закрепить отдельным соглашением. Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты подписания или той даты, которая указана в документе.
Соглашение — это самостоятельный документ. Например, договор аренды, поставки или оказания услуг.
Дополнительное соглашение — это надстройка к уже существующему договору. Оно не работает само по себе и всегда ссылается на основной договор, в который вносятся изменения.
Это несущественные, но важные для сторон детали. Например:
Если такие условия указаны в договоре или допсоглашении, они становятся обязательными для исполнения. Если не указаны — договор всё равно будет действовать, но без этих уточнений.
Да, можно. По обоюдному согласию срок можно продлить или сократить. Главное — зафиксировать это письменно в дополнительном соглашении к договору и указать точную дату, до которой договор будет действовать.
Нужно указать дату, когда дополнительное соглашение реально подписано обеими сторонами. Именно она считается официальной, даже если документ был подготовлен раньше. Если в тексте указано, что изменения вступают в силу с другой даты, то она и будет действовать.