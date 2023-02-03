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Дополнительное соглашение к договору

Дополнительное соглашение к договору
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Создавайте и подписывайте электронной подписью допсоглашение к договору онлайн в ЭДО от Точка Банк

Что такое дополнительное соглашение к договору

Это документ, который заключают, чтобы внести изменения и дополнения в уже существующий договор или прекратить его действие.

Что можно изменить в договоре с помощью доп. соглашения:

Срок действия или выполнения работ

Стоимость товаров и услуг

Банковские реквизиты, ИНН, адрес, телефон или другие данные

Конкретные формулировки условий

Пример допсоглашения к договору

Как заполнить допсоглашение к договору

Пример допсоглашения к договору
Обменивайтесь допсоглашениями в ЭДО от Точка Банк

Больше не нужно печатать и сканировать доп. соглашения. Загрузите файл в ЭДО и подпишите с помощью КЭП.   

Допсоглашение к договору

Как составить допсоглашение к договору и что указать

Допсоглашение можно составить в свободной форме — официального формата нет. Вы можете создать его с нуля в любом текстовом редакторе или взять готовый шаблон и внести нужные изменения.
Главное — не забудьте указать важные данные:

— Название и номер соглашения

— Дату составления

— Номер и дату основного договора

— Данные и реквизиты сторон

— ФИО и должности тех, кто будет подписывать документ

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Как оформить и отправить допсоглашение к договору в ЭДО

Загрузите файл с заполненным допсоглашением в ЭДО,
внесите данные о документе и контрагенте:

1. Тип документа, номер, дату, название

2. ИНН или имя контрагента

3. Тип и номер договора

После этого сохраните и нажмите «Подписать и отправить». Подпишите документ электронной подписью и отправьте контрагенту.

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Как подписать допсоглашение в ЭДО: два варианта

Квалифицированная электронная подпись

Выпускается платно в удостоверяющем центре и выдаётся на USB‑токене. Подходит, если:

— Основной договор подписан КЭП

— Стороны договорились подписывать документы в ЭДО с помощью КЭП

— Допсоглашение к трудовому договору подписывает работодатель

Смс-код

Считается неквалифицированной электронной подписью, или НЭП, выпускается онлайн, через Госуслуги. Подходит, если:

— Заказчик и исполнитель пользуются одной системой ЭДО— У контрагента нет ЭДО. В таком случае документ и ссылка на подписание ему придут по электронной почте

— По закону необязательно применять КЭП

— Стороны заключили соглашение об использовании НЭП при ЭДО

— Сотрудник подписывает допсоглашение к трудовому договору в кадровом ЭДО

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Частые вопросы

Как правильно оформлять допсоглашение к договору?

Допсоглашение ― это документ, который заключают, чтобы изменить условия договора. Важно указать:

― номер и дату договора, к которому относится соглашение;

― что именно меняется: срок, сумма, объём работ или другие условия;

― с какой даты начинают действовать изменения.

Соглашение оформляется в двух экземплярах — по одному для каждой стороны. Подписывать должен тот же представитель, что и основной договор, или другой уполномоченный человек.

Если формулировки вызывают сомнения, лучше проконсультироваться с юристом, особенно если речь идёт о существенных условиях.

Когда заключается дополнительное соглашение?

Когда требуется изменить условия действующего договора — продлить срок, поменять цену или уточнить обязанности. Всё, что отличается от первоначального текста, нужно закрепить отдельным соглашением. Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с даты подписания или той даты, которая указана в документе.

Чем отличаются соглашение и дополнительное соглашение?

Соглашение — это самостоятельный документ. Например, договор аренды, поставки или оказания услуг.

Дополнительное соглашение — это надстройка к уже существующему договору. Оно не работает само по себе и всегда ссылается на основной договор, в который вносятся изменения.

Какие условия договора являются дополнительными?

Это несущественные, но важные для сторон детали. Например:

  • срок действия договора;
  • график поставок;
  • порядок обмена документами;
  • способы разрешения споров.

Если такие условия указаны в договоре или допсоглашении, они становятся обязательными для исполнения. Если не указаны — договор всё равно будет действовать, но без этих уточнений.

Можно ли дополнительным соглашением изменить срок действия договора?

Да, можно. По обоюдному согласию срок можно продлить или сократить. Главное — зафиксировать это письменно в дополнительном соглашении к договору и указать точную дату, до которой договор будет действовать.

Каким числом должно быть дополнительное соглашение?

Нужно указать дату, когда дополнительное соглашение реально подписано обеими сторонами. Именно она считается официальной, даже если документ был подготовлен раньше. Если в тексте указано, что изменения вступают в силу с другой даты, то она и будет действовать.

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Дополнительное соглашение к договору: образец, оформление, подписание — Точка Банк