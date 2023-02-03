СБИС поддерживает обмен как формализованными, так и неформализованными электронными документами. Формализованные документы, такие как счета‑фактуры, УПД, должны быть в формате XML и соответствовать требованиям ФНС. Неформализованные документы, например договоры, акты выполненных работ, счета и другие, могут быть в различных форматах, включая PDF, DOC, XLS, JPG и другие.