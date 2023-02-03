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Как настроить роуминг со СБИС

Как настроить роуминг со СБИС
Мы уже настроили роуминг
Обменивайтесь документами даже с контрагентами, которые используют другие системы ЭДО

О системе СБИС

СБИС (теперь Saby) — это сервис электронного документооборота с контрагентами от оператора ЭДО «Тензор»
В сервисе можно:


— Создавать, отправлять, получать и согласовывать документы

— Подписывать документы электронной подписью

— Подключить интеграцию с 1С

— Пользоваться архивом документов

Что доступно в сервисе СБИС

Что такое роуминг в ЭДО

Роуминг — это обмен юридически значимыми электронными документами между контрагентами, которые работают в разных системах ЭДО
Как работает роуминг между разными операторами ЭДО

Если операторы подключили роуминг, их клиенты могут обмениваться документами онлайн. У ЭДО от Точка Банка уже установлен роуминг со СБИС.

Попробовать в ЭДО
Как работает роуминг между разными операторами ЭДО

Как настроить роуминг с ЭДО СБИС

1

Перейдите в Документооборот от Точка Банк

У ЭДО от Точка Банк уже настроен роуминг со СБИС, система автоматически пришлёт приглашение контрагентам — вам остаётся только создать документ и выбрать, куда его отправить

2

Загрузите готовый или создайте новый документ

3

Подпишите документ КЭП и выберите отправку в СБИС

Начните работать в ЭДО от Точка Банк бесплатно

Обменивайтесь документами с контрагентами, которые используют СБИС и другие сервисы ЭДО

Роуминг с другими операторами

СБИС, Диадок, СберКорус, Такском‑Файлер и другие

Шаблоны документов для ЭДО

Создавайте счета‑фактуры, договоры, накладные, акты сразу в сервисе или загружайте готовые документы

Отслеживание оплат

Выставляйте счета, а оплаты будут под контролем — мы включим платежи от партнёров в акт сверки

Работа с НЭП и КЭП

Подписывайте документы удобным способом и отправляйте партнёрам

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Где найти идентификатор участника ЭДО СБИС?

Запросите идентификационный номер ЭДО напрямую у контрагента. Партнёр зайдёт в личный кабинет электронного документооборота и скопирует там данные своего ID.

Где в СБИС найти приглашение к ЭДО?

В разделах «Текущие дела ЭДО» или «Документы». Если вы уже приняли приглашение, то информацию о нём можно посмотреть в истории изменений карточки вашей организации.

Как отправить электронный документ в СБИС?

Создайте новый или загрузите готовый документ. Нажмите «Подписать» и выберите отправку в СБИС. Подробнее — в разделе «Как отправить документ».

Какие форматы документов доступны для обмена со СБИС?

СБИС поддерживает обмен как формализованными, так и неформализованными электронными документами. Формализованные документы, такие как счета‑фактуры, УПД, должны быть в формате XML и соответствовать требованиям ФНС. Неформализованные документы, например договоры, акты выполненных работ, счета и другие, могут быть в различных форматах, включая PDF, DOC, XLS, JPG и другие.

Как получить электронный документ из СБИС?

Для этого вам нужно зарегистрироваться в ЭДО от Точка Банка и передать свой ID ЭДО партнёру. Подробнее можно прочитать в разделе «Как принять документ».

Сервисы и другие возможности ЭДО для бизнеса

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