— Создавать, отправлять, получать и согласовывать документы
— Подписывать документы электронной подписью
— Подключить интеграцию с 1С
— Пользоваться архивом документов
Если операторы подключили роуминг, их клиенты могут обмениваться документами онлайн. У ЭДО от Точка Банка уже установлен роуминг со СБИС.
У ЭДО от Точка Банк уже настроен роуминг со СБИС, система автоматически пришлёт приглашение контрагентам — вам остаётся только создать документ и выбрать, куда его отправить
СБИС, Диадок, СберКорус, Такском‑Файлер и другие
Создавайте счета‑фактуры, договоры, накладные, акты сразу в сервисе или загружайте готовые документы
Выставляйте счета, а оплаты будут под контролем — мы включим платежи от партнёров в акт сверки
Подписывайте документы удобным способом и отправляйте партнёрам
Запросите идентификационный номер ЭДО напрямую у контрагента. Партнёр зайдёт в личный кабинет электронного документооборота и скопирует там данные своего ID.
В разделах «Текущие дела ЭДО» или «Документы». Если вы уже приняли приглашение, то информацию о нём можно посмотреть в истории изменений карточки вашей организации.
Создайте новый или загрузите готовый документ. Нажмите «Подписать» и выберите отправку в СБИС. Подробнее — в разделе «Как отправить документ».
СБИС поддерживает обмен как формализованными, так и неформализованными электронными документами. Формализованные документы, такие как счета‑фактуры, УПД, должны быть в формате XML и соответствовать требованиям ФНС. Неформализованные документы, например договоры, акты выполненных работ, счета и другие, могут быть в различных форматах, включая PDF, DOC, XLS, JPG и другие.
Для этого вам нужно зарегистрироваться в ЭДО от Точка Банка и передать свой ID ЭДО партнёру. Подробнее можно прочитать в разделе «Как принять документ».