Всё для строительного бизнеса — в одном банке

Да, для этого есть зарплатный проект. С его помощью можно платить сотрудникам напрямую на карту любого банка, даже если они работают как ИП или нерезиденты. Переводы не ограничены по количеству, а комиссию легко снизить до нуля. Для подрядчиков на стройке это удобный и прозрачный способ выплат.