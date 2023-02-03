Всё для строительного бизнеса — в одном банке

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Частые вопросы

Как подключить отраслевые решения для строительных компаний?

Чтобы подключить решение для строительного бизнеса, достаточно оставить заявку. Мы подберём набор инструментов, которые помогут именно на вашей стройке: от финансирования закупок до зарплатных проектов и сервисов для участия в тендерах. Всё подключается онлайн и быстро запускается в работу.

Есть ли решение для удобной выплаты зарплат сотрудникам на стройке?

Да, для этого есть зарплатный проект. С его помощью можно платить сотрудникам напрямую на карту любого банка, даже если они работают как ИП или нерезиденты. Переводы не ограничены по количеству, а комиссию легко снизить до нуля. Для подрядчиков на стройке это удобный и прозрачный способ выплат.

Как Точка Банк поможет наладить закупки стройматериалов?

Мы предлагаем финансирование под закупки: от овердрафта до кредитного лимита до 50 000 000 ₽. Это позволяет закупать материалы без кассовых разрывов и без задержек на стройке. При этом счёт можно открыть позже, если пока нет готовности им пользоваться. Такое решение помогает строительным компаниям оставаться гибкими и не срывать сроки.

Есть ли цифровые решения для интеграции с учётными системами строительной компании?

Да, у Точка Банка есть открытый API и готовая интеграция с 1С. Вы сможете проводить все операции прямо в своей учётной системе: проверять поступления, перечислять зарплаты, выгружать отчёты. Это снижает риск ошибок и экономит время, которое в строительном бизнесе особенно ценно.

Как Точка Банк помогает участвовать в строительных тендерах и находить выгодные заказы?

Для строительных компаний есть сервис «Поиск тендеров». Он ищет тендеры по 600+ площадкам и помогает участвовать даже тем, кто никогда этого не делал. Первые семь дней сервис работает бесплатно. Чтобы заявки приняли, можно оформить банковскую гарантию. Это реальная возможность находить заказы и загружать стройку работой круглый год.

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Банк для строительного бизнеса: комплексные решения для строительной отрасли - Точка Банк