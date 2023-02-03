Определение термина "Абсолютное преимущество"

Абсолютное преимущество

возможность государства, региона, компании, возникающая вследствие географического положения, удачного размещения, ресурсного потенциала, других выгодных условий, производить товар с минимальными издержками производства и обращения в сравнении с иными странами, регионами, фирмами, выпускающими тот же или аналогичный товар. Благодаря такому преимуществу удается продавать свой товар на рынке по более низкой цене и обходить конкурентов.