Агрегатный индекс

форма сводного индекса, используемая для характеристики относительного изменения индексируемой величины в текущем периоде по сравнению с базисным периодом, представляющая собой соотношение двух произведений из двух сумм произведений, в каждом из которых один сомножитель представляет собой фактический уровень того явления, изменение которого он выражает, а другой для обоих сопоставляемых периодов принимается на одном уровне.