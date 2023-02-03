Определение термина "Акции номинативные"

Акции номинативные

"акции, выданные на имя вполне определенного лица и регистрируемые в книге-реестре регистрации акций в графе этого акционера. В случае продажи или передачи акции другому лицу акционер должен расписаться на обратной стороне такой акции, что означает его отказ от прав держателя этой акции. Международные термины этого передаточного действия — индоссамент, жиро. "