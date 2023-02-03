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Определение термина "Акции номинативные"

Акции номинативные -
"акции, выданные на имя вполне определенного лица и регистрируемые в книге-реестре регистрации акций в графе этого акционера. В случае продажи или передачи акции другому лицу акционер должен расписаться на обратной стороне такой акции, что означает его отказ от прав держателя этой акции. Международные термины этого передаточного действия — индоссамент, жиро. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Акции номинативные: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка