Определение термина "Акт нормативный"

Акт нормативный

официальный документ, выпущенный уполномоченными органами власти в виде законов, положений, правил, постановлений. В РФ принято следующее разделение нормативных актов по уровням: высшим актом является Конституция (Основной Закон) РФ, далее законы, применяемые верховным органом законодательной власти страны, указы, затем подзаконные акты (нормативные акты правительства, министерств и ведомств), и на нижнем уровне — локальные нормативные акты, издаваемые руководителями организации, компании в пределах своей компетенции.