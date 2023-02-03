Определение термина "Актуариат"

Актуариат

методы использования статистики и теории вероятностей в страховании и финансовых операциях. Вначале эти методы использовались в страховании жизни, затем стали широко применяться во всех видах страхования при решении проблемы распределения годовых поступлений. Приемы А. лежат в основе финансовой математики, что находит свое отражение в теории и практике облигационных займов. Помимо этого А. нашел применение и в финансовых операциях, где выбор делается, исходя из расчета вероятности: при формировании биржевой политики, установлении путей использования ликвидных средств, выборе инвестиций, если он основывается на актуализации доходов.