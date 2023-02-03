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Определение термина "Актуариат"

Актуариат -
методы использования статистики и теории вероятностей в страховании и финансовых операциях. Вначале эти методы использовались в страховании жизни, затем стали широко применяться во всех видах страхования при решении проблемы распределения годовых поступлений. Приемы А. лежат в основе финансовой математики, что находит свое отражение в теории и практике облигационных займов. Помимо этого А. нашел применение и в финансовых операциях, где выбор делается, исходя из расчета вероятности: при формировании биржевой политики, установлении путей использования ликвидных средств, выборе инвестиций, если он основывается на актуализации доходов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Актуариат -
методы использования статистики и теории вероятностей в страховании и финансовых операциях. Вначале эти методы использовались в страховании жизни, затем стали широко применяться во всех видах страхования при решении проблемы распределения годовых поступлений. Приемы актуариата лежат в основе финансовой математики, что находит свое отражение в теории и практике облигационных займов. Помимо этого актуариат нашел применение и в финансовых операциях, где выбор делается исходя из расчета вероятности получения дохода при формировании биржевой политики, установлении путей использования ликвидных средств, оценке рисков инвестиций.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Актуариат: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка