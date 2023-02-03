Определение термина "Арматор"

Арматор

(лат. armator — вооружающий, снаряжающий) — судовладелец; лицо, эксплуатирующее морское судно безотносительно к тому, принадлежит ли оно ему по праву собственности или нет. Арматор снаряжает судно в рейс, снабжает средствами, нанимает экипаж, приглашает капитана и несет ответственность за действия последнего.