Определение термина "Авансирование бизнеса"

Авансирование бизнеса

получение предпринимателем, компанией денежных средств на осуществление бизнес-проектов, бизнес-операций, сделок до их выполнения, реализации. Авансирование может осуществляться заказчиком проекта (товара), потенциальным покупателем, импортером, государственными органами или другими организациями, а также конкретными лицами, заинтересованными в проведении данного бизнеса и получении его конечных результатов. По своей сути авансирование бизнеса выступает предварительной оплатой, предоставляемой стороне, призванной реализовать бизнес-план, выполнить определенное задание или работу, желающей осуществить проект.