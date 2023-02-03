Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. База

Определение термина "База"

База -
(франц. base от греч. básis) — 1) экономические данные, показатели, относящиеся к определенному периоду времени (базисному году), используемые в качестве основы для сравнения с другими аналогичными показателями. Обычно в качестве базы принимается исходный уровень, от которого и ведется отсчет экономических показателей и по отношению к которому фиксируется их изменение. Например, при анализе динамики цен в России можно выбрать в качестве базы уровень цен 1990 г., так как начиная с этого периода цены подверглись значительным изменениям; 2) склад, место хранения товаров.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

База -
(от греч. basis - основание) - 1) экономические данные, показатели, относящиеся к определенному периоду времени (базисному году), используемые в качестве основы для сравнения с другими аналогичными показателями. Обычно в качестве Б. принимается исходный уровень, от которого и ведется отсчет экономических показателей и по отношению к которому фиксируется их изменение. Например, при анализе динамики цен можно выбрать в качестве Б. уровень цен 1990 г., так как, начиная с этого периода, цены подверглись значительным изменениям; 2) склад товаров, место их хранения.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ИСПОЛНИТЕЛЬ

любое лицо (предприятие, организация, фирма, частное лицо), выполняющее работу или оказывающее услуги по заказу, заданию...

ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

элемент себестоимости продукции (работ, услуг), в котором отражаются обязательные отчисления по установленным законодате...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

совокупная способность экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельн...

БАНК

"(от итал. banco — скамья) — финансовая организация, учреждение, производящее разнообразные виды операций с деньгами и ц...

БАНК

(итал. banco — скамья) — денежно-кредитный институт, осуществляющий разнообразные виды операций с деньгами и ценными бум...

ОРГАНИЗАЦИЯ

(фр. organisation, от лат. organize — придаю стройный вид) 1) строение, устройство чего-л., 2) совокупность людей, групп...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое База: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка