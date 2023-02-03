Определение термина "База"

База

(франц. base от греч. básis) — 1) экономические данные, показатели, относящиеся к определенному периоду времени (базисному году), используемые в качестве основы для сравнения с другими аналогичными показателями. Обычно в качестве базы принимается исходный уровень, от которого и ведется отсчет экономических показателей и по отношению к которому фиксируется их изменение. Например, при анализе динамики цен в России можно выбрать в качестве базы уровень цен 1990 г., так как начиная с этого периода цены подверглись значительным изменениям; 2) склад, место хранения товаров.