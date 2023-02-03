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Определение термина "Базисная прибыль, базовая"

Базисная прибыль, базовая -
ожидаемая прибыль отчетного года. Этот показатель используется для расчета базовой рентабельности, на основании которой определяется аналитическими методами прибыль на планируемый год.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Базисная прибыль, базовая: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка