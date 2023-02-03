Определение термина "Биржевая премия"

Биржевая премия

"заранее согласованная неустойка, которую при срочной сделке покупатель акции выплачивает продавцу, если в день расчета отказывается от операции. При выполнении своего обязательства покупатель оставляет премию себе, в случае отказа от обязательства покупатель должен заявить об этом в канун расчетного дня, который носит название ""день ответа по премиям""."