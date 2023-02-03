Определение термина "Целевые вклады"

Целевые вклады

денежные сбережения граждан в банках, как правило, долгосрочные и высокодоходные, но с отложенным сроком получения основного капитала и процентов, предназначенные; накопления средств на перспективу. Например, сбережения, необходимые к совершеннолетию или к свадьбе ребенка, на приобретение вещей долговременного пользования.