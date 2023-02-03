Определение термина "Цена равновесия дохода и издержек"

Цена равновесия дохода и издержек

цена, при которой производитель (продавец) товара получает максимальную прибыль; при дальнейшем увеличении цены падает объем продаж вследствие падения спроса, что способно привести к уменьшению общей прибыли, а, с другой стороны, уменьшение цены ниже этого уровня становится причиной снижения прибыли.