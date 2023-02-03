Денежные реформы

преобразования денежной системы, проводимые государством с целью упорядочения денежного обращения. Имеют место несколько видов Д.Р.: 1) образование новой денежной системы; 2) частичное изменение денежной системы (изменение наименования денег, порядка эмиссии и обеспечения банкнот, масштаба цен и др.); 3) относительная стабилизация денежного обращения с целью сдерживания инфляции.