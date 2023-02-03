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Определение термина "Денежный аккредитив"

Денежный аккредитив -
именной документ, подтверждающий факт внесения в банк клиентом суммы денег, и соответствующее поручение этого банка одному или нескольким банкам (корреспондентам) о выплате держателю аккредитива указанной в нем суммы в течение указанного срока и при выполнении всех оговоренных в этом документе условий. При предъявлении аккредитива клиент получает необходимую сумму полностью или частями. При международных расчетах Д.А. оплачиваются либо в указанной в них валюте, либо в валюте страны, где он предъявляется, по курсу на день платежа. Аккредитив товарный или документарный применяется широко во внешнеторговых расчетах. Инициатором открытия аккредитива является импортер. В соответствии с условием контракта с экспортером он обращается в обслуживающий его банк с просьбой об открытии аккредитива в пользу экспортера, указывая при этом сумму и срок действия аккредитива, его вид, условия выплаты экспортеру средств (как правило, это предоставление экспортером необходимой товарно-отгрузочной документации) и другие условия. Банк, принявший поручение, может исполнить инструкции импортера сам или прибегнуть к помощи другого банка в стране экспортера. Банк, открывший аккредитив (банк импортера), называется банком-эмитентом; банк, исполняющий поручение корреспондента (банка экспортера), именуется исполняющим банком. Открывая аккредитив, банк берет на себя обязательство производить по поручению клиента и за его счет платежи определенному лицу в пределах суммы и на условиях, указанных в поручении. Исполняющий банк уведомляет экспортера об открытии в его пользу аккредитива и сообщает его условия. Как только экспортер выполнит все условия (например, представит всю необходимую товарную и отгрузочную документацию до истечения срока аккредитива), он получит сумму с аккредитива, а полученная исполняющим банком товарная документация пересылается банку-эмитенту и передается последним импортеру. Существует несколько разновидностей аккредитивов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Денежный аккредитив -
"именной документ, адресованный банком-эмитентом своему отделению или другому банку в той же стране либо за рубежом. В нем содержится поручение о выплате денег предъявителю в течение указанного срока и при выполнении всех оговоренных в этом документе условий. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Денежный аккредитив: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка