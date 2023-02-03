Определение термина "Депозитный счет денежного рынка"

Депозитный счет денежного рынка

счет, открываемый банками и сберегательными учреждениями в ответ на конкуренцию со стороны акций инвестиционных фондов. По такому счету банки и сберегательные учреждения выплачивают более высокий процент, чем по текущим счетам.