Определение термина "Дисконт векселя,учет векселя"

Дисконт векселя,учет векселя

1) покупка банком или специализированным кредитным учреждением векселей до истечения их срока путем оформления передаточной надписи (индоссамента). При учете векселей банк взимает с клиента учетный процент, т.е. покупка векселя происходит по цене ниже номинала. Владелец векселя получает всю сумму, указанную на нем, за вычетом учетного процента, составляющего доход банка от операции У.В.: Д 51, 52-К 90, 92 — на полученную от банка сумму, Д 80-К 90, 92 — на величину учетного процента, уплаченного банку. После уплаты банку по векселю плательщиком осуществляются следующие проводки: Д 90, 92-К06, 58, 62-3; 2) в банковской практике: учетный процент, взимаемый банками при покупке (учете) векселей.