Определение термина "Дисконт"

Дисконт

(англ. discount — скидка) — 1) разница между ценой, по которой ценная бумага продается на фондовой бирже в данный момент времени, ее текущим биржевым курсом, с одной стороны, и номиналом ценной бумаги или ценой, по которой ценная бумага продается при ее погашении, — с другой. Например, акция номиналом в 1000 долл. куплена на бирже за 950 долл., дисконт составляет 1000 — 950 = 50 долл.; 2) разница между форвардным курсом валюты (курсом, зафиксированным в момент заключения сделки, но с оплатой по нему в будущие сроки) и курсом при немедленной уплате. Например, если форвардный курс доллара с оплатой через полгода составляет 28 руб., а текущий курс с немедленной оплатой — 27,8 руб., то дисконт равен 28 — 27,8 = 0,2 руб.; 3) разница между ценами на товар, обусловленная разными сроками его поставки. Например, цена компьютера при поставке через месяц составляет 26 тыс. руб., а при поставке через 3 месяца — 25,9 тыс. руб., соответственно, дисконт равен 26 — 25,9 = 0,1 тыс. руб.; 4) снижение (скидка) цены на товар вследствие несоответствия его качества условиям стандарта либо договора; 5) учет векселей банком или частным лицом с вычетом процентов за неистекшее до срока платежа время; 6) скидка с цены с учетом состояния рынка; 7) специальная банковская кредитная операция в виде учета банком ценной бумаги с расчетом процентов и расходов.