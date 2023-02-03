Определение термина "Диспозиция (лат. dispositio — распределение)"

правовые нормы экономической деятельности или их часть, содержащие запреты, ограничения или предписания, сужающие допустимое, законное поле деятельности. Д. фиксируется в законах, соглашениях, договорах.

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