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Определение термина "Договор подряда"

Договор подряда -
договор, который заказчик и подрядчик заключают перед началом работ. В нём прописывают данные обеих сторон, перечень услуг, стоимость, срок выполнения, ответственность сторон, условия приёмки. Договор подписывают обе стороны. Срок действия договора подряда напрямую связан со сроком выполнения работ. Договор подряда также называют договором гражданско-правового характера (ГПХ). Это договор между гражданами, поэтому и регулируется он Гражданским кодексом При возникновении споров любая из сторон может обратиться к тексту договора подряда для прояснения ситуации. А если решить спорную ситуацию не удалось, можно обратиться в суд.

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Что такое Договор подряда: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка