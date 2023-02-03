Определение термина "Долговое обязательство"

Долговое обязательство

документальное подтверждение факта получения денег в долг и обязанности их возврата. Выдается заемщиком, берущим деньги в долг, заимодавцу, кредитору. Подписывается тем, кто получил ссуду, или от его имени уполномоченным лицом. В обязательстве указывается сумма долга и предельный срок его возвращения. По истечении этого срока заимодавец может возбудить дело о принудительном взыскании долга. Долговые расписки, не оформленные в соответствии с установленными правилами, не обладают силой долгового обязательства.