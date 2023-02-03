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Определение термина "Экспорт"

Экспорт -
(лат. exporto — вывожу)  вывоз за границу для реализации на внешних рынках товаров, услуг и капитала. Э. товаров — вывоз материальных благ определенного свойства; Э. услуг  возмещаемое предоставление зарубежным партнерам услуг производственного или потребительского характера; Э. капитала — инвестирование средств в целях организации собственного производства за рубежом. Э. является результатом международного разделения труда, материальная основа импорта вследствие того, что выручка от Э. служит источником средств для оплаты импорта. Имеют место следующие виды Э. товаров: вывоз товаров, произведенных или переработанных в данной стране; вывоз товаров (особенно сырья или полуфабрикатов) для изготовления или переработки за рубежом с последующим их возвратом; временный вывоз отечественных товаров (на выставки, ярмарки, аукционы и т.д.) с последующим их возвратом или вывозом временно иностранных товаров (на выставки, ярмарки, аукционы и т.д.); внутрифирменные поставки товаров или по прямым производственным связям предприятий; реэкспорт — вывоз товаров, ввезенных ранее из-за границы без дополнительной их переработки в реэкспортирующей стране, проданных на международных аукционах, биржах и т.д.
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Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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