Определение термина "Естественная олигополия"

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

отрасль с небольшим количеством фирм, достаточно крупных для эффективного производства.

отрасль с небольшим количеством фирм, достаточно крупных для эффективного производства.

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