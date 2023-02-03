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Определение термина "Еврочеки"

Еврочеки -
чеки, принимаемые к оплате в любой из стран-участниц европейской банковской системы. Цель Е. — улучшение обслуживания туристов. Е. выдаются башюм их владельцу без предварительнсэго денежного взноса (в отличие от дорожных чеков) и оплачиваются в счет банковского кредита сроком до одного месяца. Банк, оплачивающий Е., взимает за это комиссионные.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Еврочеки -
"чеки, принимаемые к оплате в странах — участницах созданной в 1968 г. европейской банковской системы ""Еврочек"". В отличие от дорожных чеков оплачиваются за счет банковского кредита, предоставляемого на срок до одного месяца. За оплату чеков взимаются комиссионные."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Еврочеки: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка