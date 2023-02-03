Определение термина "Еврочеки"

Еврочеки

чеки, принимаемые к оплате в любой из стран-участниц европейской банковской системы. Цель Е. — улучшение обслуживания туристов. Е. выдаются башюм их владельцу без предварительнсэго денежного взноса (в отличие от дорожных чеков) и оплачиваются в счет банковского кредита сроком до одного месяца. Банк, оплачивающий Е., взимает за это комиссионные.