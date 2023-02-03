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Определение термина "Финансовый лизинг"

Финансовый лизинг -
форма лизинга, предусматривающая обязанность арендодателя (лизингодателя) приобрести в собственность обусловленное имущество у определенного продавца и предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату. Объектом лизинга может быть любое имущество, относящееся к основным средствам. Договор лизинга должен соответствовать следующим требованиям: право выбора объекта лизинга и продавца лизингового имущества принадлежит лизингополучателю: лизинговое имущество используется только в предпринимательских целях: лизинговое имущество приобретается лизингодателем у продавца лизингового имущества только при условии передачи его в лизинг лизингополучателю; сумма лизинговых платежей за весь период лизинга должна включать Полную стоимость лизингового имущества в ценах на момент заключения сделки (полную стоимость амортизации и доли прибыли от использования оборудования); лизингополучатель получает право выкупа оборудования по остаточной стоимости после окончания срока действия договора, возврата оборудования или продления договора.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Финансовый лизинг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка