Определение термина "Финансовый лизинг"

Финансовый лизинг

форма лизинга, предусматривающая обязанность арендодателя (лизингодателя) приобрести в собственность обусловленное имущество у определенного продавца и предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату. Объектом лизинга может быть любое имущество, относящееся к основным средствам. Договор лизинга должен соответствовать следующим требованиям: право выбора объекта лизинга и продавца лизингового имущества принадлежит лизингополучателю: лизинговое имущество используется только в предпринимательских целях: лизинговое имущество приобретается лизингодателем у продавца лизингового имущества только при условии передачи его в лизинг лизингополучателю; сумма лизинговых платежей за весь период лизинга должна включать Полную стоимость лизингового имущества в ценах на момент заключения сделки (полную стоимость амортизации и доли прибыли от использования оборудования); лизингополучатель получает право выкупа оборудования по остаточной стоимости после окончания срока действия договора, возврата оборудования или продления договора.