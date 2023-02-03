Популярные термины

ДЕЛЬТА

(греч. delta) — 1) разность; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением те...

ДЕЛЬТА

(греч. delta) 1) разность цен; 2) изменение цены опциона на будущую покупку или продажу акций, обусловленное изменением ...

ВЕНДЕР

"вендор (англ. vender) — 1) организация или физическое лицо, владеющие или использующие торговую марку; 2) торговый авто...

ВМЕНЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

альтернативные издержки использования тех факторов производства, которыми уже обладает сам предприниматель. Они составля...

ВМЕНЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

внутренние издержки, затраты самого предпринимателя, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности. Они...

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1) в экономике: период продолжительностью до одного года; 2) в экономической теории: период, в течение которого производ...