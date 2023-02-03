Государственный кредит

совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон является государство, а другой — физические и юридические лица. В сфере международного кредита государства могут выступать одновременно и кредиторами, и заемщиками. Обычно государство выступает заемщиком денежных средств, а кредиторами являются банки, правительственные учреждения, корпорации, страховые компании, также государство выступает и в роли кредитора, а заемщиками являются местные органы управления, государственные предприятия и др.