Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Государственный кредит

Определение термина "Государственный кредит"

Государственный кредит -
совокупность кредитных отношений, в которых одной из сторон является государство, а другой — физические и юридические лица. В сфере международного кредита государства могут выступать одновременно и кредиторами, и заемщиками. Обычно государство выступает заемщиком денежных средств, а кредиторами являются банки, правительственные учреждения, корпорации, страховые компании, также государство выступает и в роли кредитора, а заемщиками являются местные органы управления, государственные предприятия и др.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Государственный кредит -
кредит, получаемый государством от юридических и физических лиц в стране и за рубежом в виде государственного займа.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Популярные термины

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

"показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной...

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной ...

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

наличие достаточного количества рабочих мест для удовлетворения запросов на работу всего трудоспособного населения госуд...

ТРАНСФЕРТНЫЕ ПЛАТЕЖИ

одна из схем перераспределения бюджетных средств: выплаты из государственного бюджета населению и частным предпринимател...

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1) информация, необходимая для управления экономическими процессами, содержащаяся в базах данных информационных систем; ...

ТРАНСФЕРТ

(Иногда применяется термин ТРАНСФЕР) (фр. transfer! — передача, от лат. transferee — переносить, переводить)  1) передач...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка