Определение термина "Импортное инкассо"

Импортное инкассо

инкассо в международных расчетах по получению банком денег с юридических и физических лиц по различным товарным документам. Подразумевается, что банк импортера получает из банка экспортера товарные документы, немедленно передает их потребителю и взимает с него причитающуюся экспортеру сумму; порядок осуществления этих операций регламентируется Международной торговой палатой, его придерживается большинство коммерческих банков мира.