Определение термина "Инвестиции"

Инвестиции

совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений частного или государственного капитала в различные отрасли национальной (внутренние И.) или зарубежной (заграничные И.) экономики с целью получения прибыли: денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки (кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода)). Долгосрочные И. связаны с осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы. Такие работы приводят к изменению сущности объектов, на которых они осуществляются, а затраты, производимые при этом, не являются издержками отчетного периода по их содержанию; с приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их части) основных средств; с приобретением земельных участков и объектов природопользования, активов нематериального характера. И. подразделяются на финансовые и реальные. Финансовые И. — вложения в финансовые инструменты, т. е. вложения в акции, облигации, другие ценные бумаги и банковские депозиты. Учитываются по счету 06 «Долгосрочные финансовые вложения», где открываются субсчета: 06-1 «Паи и акции»; 06-2 «Облигации». Долгосрочные финансовые вложения, осуществленные предприятием, отражаются по дебету счета 06 и кредиту счетов, на которых учитываются ценности, переданные в счет этих вложений. Если покупная стоимость приобретенных предприятием облигаций и иных аналогичных ценных бумаг выше их номинальной стоимости, то при каждом начислении причитающегося по ним дохода производится списание части разницы между покупной и номинальной стоимостью. По дебету счета 76 делается запись на сумму причитающегося к получению по ценным бумагам дохода, по кредиту счета 06 — на часть разницы между покупной и номинальной стоимостью, по кредиту счета 80 — на разницу между суммами, отнесенными на счета 76 и 06. Реальные И. — вложения капитала в производство какой-либо продукции, которые учитываются на счете 08 «Капитальные вложения».